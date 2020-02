Michele Zarrillo ha sposato Anna dopo 20 anni di convivenza e due figli

Michele Zarrillo si è sposato prima del Festival di Sanremo 2020

Tredicesima volta al Festival di Sanremo per Michele Zarrillo ma la prima da sposato. E sì perché il cantante qualche mese fa è convolato a nozze con la compagna storica, la violoncellista Anna. A 62 anni, dopo venti anni di convivenza e due figli, Michele ha deciso di sposare la sua dolce metà, che è 23 anni più giovane. Una scelta – come spiegato a Di Più Tv – compiuta per volere dei figli della coppia, Luca, 10 anni, e Anna, sette. “Lo abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”, ha raccontato l’ex Coach di Ora o mai più alla rivista edita da Cairo Editore.

Matrimonio segreto per Michele Zarrillo e la sua Anna

“Volevo che restasse un segreto ma ormai mi sono tradito. Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me. È per questo che non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme. E non voglio farmi fotografare con i miei figli”, ha chiarito Michele Zarrillo.

Michele Zarrillo è già nonno: ha un nipotino di 3 anni

Oltre ad essere padre di Luca e Anna, Zarrillo è già nonno: da un amore giovanile ha avuto la primogenita Valentina che oggi ha 37 anni, lavora nel settore amministrativo, e ha regalato al cantante un nipotino tre anni fa.