Michele Morrone vuota il sacco sui flirt, la verità su Belén e Marcuzzi, poi la bugia su Giulia Salemi

Michele Morrone a ruota libera. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la star di 365 giorni ha per la prima volta fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale e sui vari flirt che gli sono stati attribuiti negli anni. Alcuni li ha confermati, altri li ha smentiti. In un paio di frangenti ha anche dato risposte piuttosto altezzose. In passato l’attore è stato accostato a varie celebrità, tra cui Belén Rodriguez, Giulia Salemi, Elena D’Amario, Khloé Kardashian, Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi. Ebbene, il 35enne ha dichiarato di aver avuto solamente una liaison con una di queste donne. A colpire è stata poi l’esternazione in cui ha fatto riferimento a Salemi. Pare che il divo abbia detto una bugia bella e buona.

Michele Morrone svela quali flirt ha avuto e dice una bugia su Giulia Salemi

Confessandosi con Vanity Fair, Morrone ha confermato di aver avuto una fugace relazione con la ballerina e giudice di Amici Elena D’Amario. “Una piccola storia c’è stata”, ha ammesso. Parlando invece delle voci che lo volevano intimo con Belen Rodriguez, Khloé Kardashian e Alessia Marcuzzi, ha tagliato corto: “Fake news”. Dunque né con la modella argentina, né con la star americana dei reality, né con la conduttrice romana c’è stato alcunché.

E con Antonella Fiordelisi? “Chi è?”, la replica glaciale di Morrone. Stesso trattamento riservato a Giulia Salemi: “Non so chi sia”. Forse Morrone ha la memoria corta o forse ha detto una bugia perché dovrebbe sapere benissimo chi è l’influencer italo-iraniana avendoci avuto a che fare in passato. Diversi utenti, infatti, dopo aver letto l’intervista su Vanity Fair e dopo aver attenzionato la risposta su Salemi, hanno evidenziato che nel 2021 l’attore e l’imprenditrice digitale sono stati protagonisti insieme di una clip su Instagram. Un filmato in cui li si vede intenti a chiacchierare amichevolmente. Difficile quindi che Morrone non sappia chi sia Salemi.

Le dichiarazioni sulla comunità LGBTQ+

​Morrone ha anche commentato il suo legame il forte seguito che ha all’interno della comunità LGBTQ+: “Morrone piace anche ai gay? Mi fa piacere, non faccio distinzioni”, ha dichiarato. ​Infine, ha partecipato a un divertente gioco dando un singolo aggettivo ad alcuni celebri colleghi del cinema: