Michele Morrone, i tatuaggi dell’attore: disegni e significati

Michele Morrone è indubbiamente l’attore del momento grazie al film bollente 365 giorni. Tra una scena e l’altra è impossibile restare indifferenti al fascino del 30enne, noto in Italia grazie a Ballando con le Stelle e alla fiction Sirene. Sul corpo perfetto di Michele molteplici tatuaggi, ben diciannove, sparsi in diverse parti del corpo, e alcuni con un significato ben preciso. Scoprili tutti su Gossipetv!

1. 18.04.2003, tatuaggio sul polso

Il 18 aprile 2003, all’età di 13 anni, Michele Morrone ha perso l’adorato papà, un muratore pugliese che per lavoro si è trasferito in Lombardia, a causa di una brutta malattia. L’attore ha deciso di tatuare la data che ha cambiato per sempre la sua vita e che l’ha costretto a crescere in fretta. “Di lui mi è mancato bere una birra, giocare a biliardo o anche parlare di ragazze. Quello che più mi manca però è il suo parere sulla vita di oggi, sapere cosa ne pensa anche del fatto di aver fatto un film”, ha raccontato a Verissimo.

2. Cloud, tatuaggio sul petto

Questa piccola scritta è un omaggio a uno dei cani di Michele Morrone, che si chiama per l’appunto Cloud, “nuvola” in inglese.

3. Fenice, tatuaggio sulla mano sinistra

Michele Morrone non ha mai parlato apertamente di questo disegno ma la fenice è il simbolo della rinascita, di un nuovo inizio e di spiritualità. Molto probabilmente è legato al periodo in cui è riuscito a sconfiggere i suoi problemi di ansia e attacchi di panico.

4. Brando, tatuaggio sulla spalla destra

Brando è il nome del secondogenito avuto nel 2017 dall’ex moglie, la stilista libanese Rouba Saadeh. Il matrimonio è durato dal 2014 al 2018. È finita perché i due non andavano più d’accordo.

5. 3, tatuaggio sul dito destro

Il 3 è un riferimento alla data di nascita di Michele: il 3 ottobre 1990.

6. Croce, tatuaggio sulla mano destra

È probabile che Michele Morrone abbia deciso di tatuarsi la croce solo ed esclusivamente per una questione estetica visto che a Verissimo ha ammesso di non essere credente.

7. Marcus, tatuaggio sul pollice destro

Marcus è il nome del primo figlio di Michele Morrone, avuto sempre da Rouba, nel 2013. L’anno successivo la coppia è convolata a nozze ma nel 2018 è arrivato il divorzio. I figli di Michele oggi vivono in Libano con la madre.

8. Tatuaggio vicino al polso sinistro

Un disegno molto particolare di cui non si conosce al momento il significato.

9. Nostra Signora di Aparecida, tatuaggio sul braccio destro

Un altro simbolo cristiano, molto noto nella cultura brasiliana. È la patrona del Brasile, che si festeggia il 12 ottobre.

10. Tre rombi, tatuaggio sull’avambraccio destro

Non conosciamo il significato di questo disegno.

11. Spade incrociate, simboli e cerchio, tatuaggi sulla schiena

Generalmente quello delle spade incrociate è un disegno che indica coraggio, forza e potere. Nel linguaggio segreto dei tatuaggi il cerchio indica invece una connessione positiva, un simbolo di apertura, viaggio e grande spiritualità.

12. Tatuaggio sull’indice sinistro

Non conosciamo il significato particolare di questo disegno.

13. Tatuaggio sull’indice destro

Non conosciamo il significato particolare di questo disegno.

14. Frasi/scritta, tatuaggio poesia sulla spalla sinistra

È una poesia che Michele si è tatuato in onore dell’ex moglie. La stilista ha tatuato la stessa poesia sul costato. “Gocce di color marrone, tenere ed agrodolci, invadono gli amanti in intimità ed ebbri e sazi si costituiscono a loro”, recita la poesia che Morrone ha dedicato anni fa alla stilista.

15. Scritta, tatuaggio sulla mano destra

“Tutti verranno al mio funerale per essere sicuri che io resti morto“, è la scritta scelta da Michele Morrone per il tatuaggio sulla mano.

16. Tatuaggio all’interno della bocca

Non conosciamo il significato di queste tre lettere.

17. Tatuaggio sull’avambraccio sinistro

Non conosciamo il significato di questo disegno.