Michele Morrone: la nuova fiamma è un’imprenditrice araba, la storia

L’attore Michele Morrone è tornato sotto la lente d’ingrandimento del gossip nazionale, non più per una presunta frequentazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez, bensì per il suo nuovo presunto flirt. A rivelare le ultime novità sentimentali sull’attore è stato il settimanale Chi che, in una sua breaking news pubblicata su Instagram, ha lanciato lo scoop. Da quanto si legge, Morrone avrebbe trovato un nuovo amore nell’incantevole cornice di Dubai. Il sex symbol avrebbe quindi fatto innamorare l’affascinante imprenditrice Sara Al Madani. Lei è un personaggio molto noto nel campo dell’imprenditoria degli Emirati Arabi. Della presunta nuova fiamma dell’attore si sa, inoltre, che è a capo di una società che si occupa della creazione di video personalizzati dai personaggi famosi per i loro fan. E sembra che sia stata proprio l’imprenditrice araba a mettersi in contatto con Michele per proporgli una collaborazione in tal senso.

Michele Morrone: attore, cantante e imprenditore

L’attore della celebre pellicola cinematografica ‘365 giorni’ si trova attualmente a Dubai per un altro progetto professionale, cioè quello della realizzazione di un brand di profumi. Ad una testata locale Morrone ha dichiarato che in Medio Oriente il profumo è cultura. Infatti, in quei territori si trovano le migliori fragranze al mondo. Per Michele quindi non c’era posto migliore per lanciare il suo nuovo brand. Oltre alla recitazione e al suo nuovo impegno imprenditoriale, tra i prossimi impegni di Michele ci sarà anche un nuovo disco.

Il rapporto tra Belen e Michele Morrone

Tra i rumors e le indiscrezioni che si sono rincorsi in questa estate 2020, c’è anche quello di una presunta liaison tra l’attore e l’argentina Belen Rodriguez. Un gossip che è arrivato dopo la rottura (molto chiacchierata) tra la co-conduttrice di Tu si que vales e Stefano De Martino, quindi di una frequentazione lampo con Gianmaria Antinolfi. Ma come stanno le cose veramente? Il flirt tra l’argentina e Morrone sembra non ci sia mai stato. Al momento Michele sembra molto concentrato sulla sua carriera, sulla famiglia e sui suoi nuovi progetti professionali.