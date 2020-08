Michele Morrone, no Belen e fidanzata: le vacanze dell’attore

Michele Morrone e Belen Rodriguez, è nata davvero un’intesa? No, almeno questo emerge dall’ultima esclusiva lanciata dal settimanale Chi. Si sta parlando da giorni di una possibile vicinanza tra la showgirl e l’attore di 365 giorni, che però non avrebbe ricevuto chissà quali conferme. Una coppia che piacerebbe immensamente agli amanti del gossip, ma che non ha nessun riscontro con la realtà. Morrone continuerebbe dunque a essere single e la conferma arriva dal prossimo numero della rivista Chi, che parla di una vacanza con gli amici. Dopo l’inaspettato successo ottenuto grazie al film Netflix (che gli ha permesso anche di avviare una carriera da cantante), Michele Morrone si sposta continuamente e ha trovato un po’ di relax passando delle giornate con i compagni di sempre. Al mare. Ovviamente il suo fisico non è passato inosservato e gli ultimi scatti dell’attore in costume sono stati resi noti sempre dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Michele Morrone e Belen Rodriguez: vacanze separate, lui preferisce stare con gli amici

Dopo aver scoperto i retroscena con Cristina Buccino, si è ritornati a parlare dei rapporti di Belen Rodriguez e Michele Morrone oggi, dopo che Chi ha pubblicato le ultime foto dell’attore in vacanza con gli amici. Si trova in questo momento a Campomarino (Campobasso), dopo aver presentato a Berlino il suo disco Dark Room, che contiene tutti i pezzi più famosi di 365 giorni; film Netflix che ha scavalcato la top 10 di quelli più visti persino in America. Tra i prossimi impegni di Morrone, c’è quello di realizzare un altro disco (probabilmente non avrà nulla a che fare con il film)… ma solo dopo le vacanze! Ha bisogno di prendersi delle giornate all’insegna della spensieratezza, dopo la preoccupazione nei confronti dei figli che si trovano in Libano con la famiglia della loro mamma.

Gossip Morrone e Rodriguez: cosa sta succedendo oggi?

Tra i gossip di quest’estate, hanno fatto chiacchierare maggiormente quelli riguardanti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la rottura (che ha fatto parecchio rumore), Belen ha avuto una relazione con Gianmaria – che è durata da Natale a Santo Stefano – e poi si è parlato di una presunta liaison con Michele Morrone. Che però pare non ci sia mai stata. Qual è la verità? Preso da mille impegni e concentrato sulla sua carriera da attore, Morrone certamente non si pronuncerà sui gossip con Belen. Aspettiamo le prossime interviste della showgirl.