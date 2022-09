Michele Morrone, flirt con una delle Kardashian? Il gossip, chi è

Sembrerebbe proprio (anche se il condizionale è d’obbligo) che il bel Michele Morrone abbia già trovato una nuova fiamma. L’attore pugliese, lanciatissimo nel panorama internazionale grazie alle ultime produzioni Netflix (come 365 giorni) alle quali ha partecipato si starebbe infatti frequentando con un personaggio molto noto dello showbitz internazionale.

Il gossip è esploso dopo la fine della Milano Fashion Week 2022, conclusasi pochi giorni fa nel capoluogo meneghino. Morrone si è fatto vedere alle sfilate in dolce compagnia di Khloé Kardashian, una delle sorelle influencer più celebri d’america. Khloé è infatti parente della ben più celebre Kim (ex moglie di Kanye West) e sorellastra di Kendall e Kylie Jenner. Insieme, le sorelle Kardashian hanno costruito un vero e proprio impero, fra decine di collaborazioni con brand, passando alle serie tv incentrate sulle loro vite “smeralde” e a matrimoni chiacchieratissimi.

Che Michele Morrone e Khloé Kardashian si conoscano e siano perlomeno amici non ci piove. I due si sono fatti vedere insieme alla settimana della moda meneghina, con Morrone seduto vicino a Khloé in occasione della sfilata di Dolce Gabbana nel corso della quale Kim Kardashian ha presentato la sua personale collezione. Subito dopo l’evento fashion, Michele Morrone ha condiviso su Instagram Stories una serie di contenuti “sospetti” insieme a Khloé, dove lo si vedeva tenere il braccio dell’influencer sussurrandole qualcosa all’orecchio. Non finisce qui, in ogni caso.

Sono ore che non si fa altro che parlare di un particolare video spuntato online e girato nell’after party dello show di Dolce & Gabbana. La clip mostra i due passare insieme tutta la serata, ballando stretti stretti in pista. Non ci sono per il momento, né da una parte né dall’altra, conferme o smentite rispetto al gossip. Quel che è certo, ad ogni modo, è che fra i due si è creata un’intesa speciale.

Khloé Kardashian: un passato sentimentale burrascoso

Michele Morrone potrebbe dunque essere una nuova frequentazione di Khloé, che alle spalle ha una lunga storia con il giocatore di basket Lamar Odom ma soprattutto un matrimonio finito molto male con Tristan Thompson, dal quale ha avuto due figli e si è separata nel 2021, dopo essere stata tradita in più di un’occasione.