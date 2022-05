Lili Reinhart massacra Kim Kardashian: il motivo, duro sfogo

Lili Reinhart, conosciuta particolarmente per il ruolo di Betty Cooper nella serie teen Riverdale, si è sfogata di recente via Instagram Stories contro delle generiche “stupide celebrità” la cui fama si basa esclusivamente sullo sfruttamento del loro corpo. In realtà, se siete aggiornati sugli ultimi gossip d’oltreoceano saprete molto bene che il suo attacco era diretto nei confronti di una persona in particolare: Kim Kardashian.

Tutto nasce sulla scia del Met Gala 2022, il prestigioso evento che si è svolto lo scorso 3 maggio a New York. Fra le decine celebrità invitate c’è stata per l’appunto anche Kim Kardashian (accompagnata da tutto il klan Kardashian-Jenner) che si è presentata sul tappeto rosso con un vestito che ha fatto molto parlare di sé. L’ex moglie di Kanye West aveva addosso un abito d’epoca, indossato originariamente da Marilyn Monroe. Un vestito che per le forme giunoniche della Kardashian ha costituito uno scoglio tale da costringere la diretta interessata a perdere ben 7 chili.

“Quando ho notato che non mi stava bene volevo piangere perché non poteva essere modificato” ha commentato Kim Kardashian in un’intervista a Vogue, sottolineando di essere riuscita nel suo obiettivo di perdere così tanto peso in sole tre settimane. Una dieta che molti hanno definito folle e molto pericolosa (anche se non è dato sapere come sia stato strutturato il regime alimentare). Questo il gancio per Lili Reinhart, che è da sempre molto attenta al tema della body positivity.

Con una serie di Stories, dunque, l’attrice di Riverdale si è sfogata come se non ci fosse un domani. Ecco le sue parole:

Sfilare su un tappeto rosso rilasciando un’intervista in cui dici quanto stai morendo di fame perché non hai toccato carboidrati nell’ultimo mese, tutto questo per entrare in un ca..o di vestito? Assolutamente sbagliato e assurdo per un sacco di ragioni. Ammettere apertamente di essere morta di fame per il Met Gala quando sai molto bene che ci sono milioni di giovani uomini e donne che ti ammirano e ascoltano ogni tua parola.

A questo punto, Lili Reinhart ha messo il carico da novanta. L’attrice ha invitato esplicitamente i suoi follower a smettere di seguire determinati tipi di personaggi. “Per favore, smettete di sostenere queste celebrità stupide e dannose la cui intera immagine ruota attorno al loro corpo” ha aggiunto la Reinhart.

Lili Reinhart ha concluso il suo discorso spiegando che, di norma, preferisce non esporsi sui social. A spingerla verso questo sfogo è stata, a quanto pare, “la tossicità di questo settore”. Come darle torto?