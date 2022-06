Michele Morrone: fidanzata? L’attore rompe il silenzio su Elena D’Amario

Michele Morrone non è fidanzato. L’attore di origini pugliese, diventato famoso in tutto il mondo grazie al film Netflix 365 giorni, ha smentito su Instagram i gossip dell’ultimo periodo. Di recente si era parlato di un ritorno di fiamma con la ballerina di Amici Elena D’Amario. I due si frequentano da anni, sono stati avvistati pure in atteggiamenti intimi, ma non hanno mai ufficializzato il loro rapporto.

Ora, durante un ask con i follower, Michele Morrone ha assicurato di essere single e ha invitato tutti a non credere alle storie che si raccontano in giro. A riaccendere le speranze di un ritorno di fiamma con Elena D’Amario era stato lo stesso attore, che aveva postato tra le sue storie uno scatto in bianco e nero con la ballerina lanciata dal talent show di Maria De Filippi.

Ma Michele Morrone è stato piuttosto chiaro sulla sua vita privata:

“Noto che alle persone piace inventare storie. Sembra che io non possa neanche avere un’amica. No, non ho una fidanzata. Nel caso, ve lo farò sapere”

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ci ha inoltre tenuto a precisare di non avere alcuna liaison sentimentale con Anna-Maria Sieckluca, la protagonista del film 365 giorni. I due, in occasione dell’uscita del sequel su Netflix, si erano mostrati in atteggiamenti affettuosi ma pare che ci sia solo una bella amicizia e nulla più.

Michele Morrone ha chiarito che il tatuaggio che ha sul polso – le iniziali AMS – non sono quelle delle collega come ha fantasticato qualcuno. Si tratta infatti di un omaggio alle tre sorelle maggiori dell’affascinante interprete: Angela, Margherita e Stefania.

La vita privata di Michele Morrone

Dal 2014 al 2018 Michele Morrone è stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh. La coppia ha avuto due figli, Marcus e Brando. Dopo la separazione dalla moglie Morrone è stato protagonista della cronaca rosa per via di alcuni flirt importanti.

Da Elena D’Amario a Cristina Buccino, passando per Belen Rodriguez, con la quale è stato avvistato più volte a Milano. Nell’estate 2021 Morrone ha frequentato per un breve periodo Giulietta Borroni, una lashmaker ovvero un’estetista specializzata nelle creazioni artistiche per le ciglia. Attualmente la star di Netflix è single.