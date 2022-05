Michele Morrone e Elena D’Amario: la prova sul ritorno di fiamma, il gossip

Sono stati molti i talenti passati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra tutti, è impossibile non menzionare Elena D’Amario. La ballerina abruzzese è tra i professionisti della trasmissione da diverse edizioni. A destare molta curiosità è stata anche la sua vita privata, soprattutto nelle ultime ore. Come riporta il sito Very Inutil People, la D’Amario si è infatti mostrata di recente in compagnia di Michele Morrone, con cui già in passato ha avuto una liaison.

L’attore siciliano, celebre per il film scandalo 365 giorni (e relativo sequel, distribuito di recente su Netflix), ha condiviso una Instagram Stories che in breve ha fatto il giro dei social. Lo scatto incriminato ritrae i due diretti interessati, l’uno al fianco dell’altra, con il tag della ballerina in bella vista. Tanto è bastato per scatenare i due diversi fandom, su un ipotetico ritorno di fiamma.

I due sono stati insieme qualche anno fa, ma si sono detti addio nel 2019. Sebbene di lei non si sia saputo più nulla riguardo alla situazione sentimentale, Morrone ha scatenato la curiosità dei social, soprattutto dopo essere stato associato al nome di Belen Rodriguez.

Stando ad alcune segnalazioni riportate sempre da Very Inutil People, inoltre, i due sarebbero stati avvistati a Pescara. Si sarebbero tenuti mano nella mano, pur mantenendo il massimo riserbo. In particolar modo, Elena D’Amario avrebbe cercato di non destare attenzioni, ma il selfie condiviso da Morrone non l’ha aiutata.

Il mistero del tatuaggio di Michele Morrone: ecco il significato

La ritrovata sintonia tra Michele Morrone ed Elena D’Amario smentirebbe perciò la presunta relazione tra l’attore siciliano e Anna Maria Sieklucka, co-protagonista in 365 giorni. I rumor hanno iniziato a prendere piede soprattutto dopo un tattoo sospetto che l’interprete ha mostrato sui social. Sul proprio braccio, Morrone ha difatti inciso una strana sigla: AMS.

Immediatamente i fan hanno pensato che si potesse trattare di una dedica all’attrice polacca, con cui ha vissuto una storia in passato. Dal canto suo, però, il diretto interessato è corso ai ripari (poco dopo essersi visto con Elena D’Amario), precisando che fossero le iniziali delle tre sorelle, ovvero Angela, Margherita e Stefania.