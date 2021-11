Michele Morrone a casa di Elena D’Amario: la foto, ritorno di fiamma?

Il ritorno di fiamma tra Elena D’Amario e Michele Morrone si fa sempre più certezza. Fin quando i diretti interessati non confermeranno oppure non verranno paparazzati di nuovo in atteggiamenti intimi non si potrà parlare di coppia, ma gli indizi parlano già abbastanza chiaro. Il gossip si rincorre sui social da qualche giorno ormai, dopo che alcuni fan hanno notato i primi strani movimenti tra i due sui social. Se si trattasse di ritorno di fiamma, è chiaro che i due non starebbero facendo molto per nasconderlo. E chissà, magari a loro poco importa che si sappia o meno. Potrebbero non avere nulla in contrario, insomma.

Forse per uscire allo scoperto stanno aspettando un po’, o forse hanno semplicemente deciso di riprovarci e vedere come va prima di fare coppia pubblicamente. Potrebbero anche frequentarsi in amicizia, penseranno alcuni, ma la foto di Michele Morrone a casa di Elena D’Amario fanno pensare tutt’altro. L’attore ha postato su Instagram un selfie in cui è chiaramente a casa della ballerina. Deianira Marzano ha messo a confronto le pareti e il divano delle due fotografie: sono gli stessi. I più maliziosi avranno notato pure che l’attore non indossa la maglietta nello scatto.

La parete con l’enorme specchio a quadri non è di certo tra le più comuni, inoltre sarebbe un’incredibile coincidenza se qualcun altro avesse una parete simile con un divano verde davanti. Insomma, difficile credere a un caso, anche perché la foto è arrivata dopo altri gossip saltati fuori in settimana. I due si scambiano like e commenti su Instagram da qualche giorno, per questo molti iniziano a pensare che sia davvero ritorno di fiamma tra Morrone e Elena D’Amario.

I due sono stati paparazzati due anni fa mentre si scambiavano baci per le vie di Roma. Alla fine però quella passione non è sfociata in una relazione stabile e duratura, entrambi hanno avuto altre storie ma entrambi oggi sono single. Oggi potrebbero aver deciso di frequentarsi di nuovo: il gossip su Michele Morrone e Elena D’Amario è solo agli inizi.