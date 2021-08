Michele Merlo, raccolta fondi: chi ha donato di Amici e quanto, le cifre

Prosegue la raccolta fondi per i genitori di Michele Merlo, in arte Mike Bird, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, tragicamente scomparso domenica 6 giugno, all’alba, dopo essere stato aggredito da una leucemia fulminante che ha innescato una mortale emorragia cerebrale. Dopo il lutto, gli amici di Michele, tramite la piattaforma GoFundMe, hanno organizzato una ‘colletta virtuale’ per raggranellare dei fondi da destinare a mamma Katia e papà Domenico, distrutti dalla perdita del figlio, venuto a mancare a soli 28 anni.

Per ora, la cifra reperita è pari a 8.300 euro. In totale (la raccolta è ancora aperta e quindi il dato è riferibile al momento in cui si scrive), sono stati a oggi 607 coloro che hanno fatto una donazione. A dare manforte ci sono stati anche diversi ex volti di Amici, il talent show a cui prese parte Merlo. Il giovane partecipò alla 16esima edizione del programma. Venne eliminato in semifinale nella categoria canto nella quale trionfò Riccardo ‘Riki’ Marcuzzo.

Come si può leggere su GoFundMe, Marcello Sacchetta ed Elena D’Amario hanno contribuito con 100 euro a testa. Lorella Boccia, Sebastian Melo, Oliviero Bifulco e Giulia Pelagatti hanno versato 50 euro ciascuno. Thomas Bocchimpani 40 euro e Simone Frazzetta 30 euro. Tante anche le donazioni anonime dietro a cui potrebbero esserci altri ex allievi o altre figure che hanno orbitato o che tuttora orbitano attorno alla trasmissione di Canale Cinque. Nemmeno da escludere che altri personaggi abbiano dato sostegno alla famiglia Merlo tramite altri canali.

Amici, Maria pensa a un omaggio per Michele Merlo: l’indiscrezione

A breve, il prossimo settembre, decollerà una nuova stagione di Amici, che partirà in anticipo rispetto agli ultimi anni. Mediaset ha chiesto uno sforzo a Maria De Filippi che ha risposto positivamente all’appello dei vertici del Biscione. I ben informati di retroscena televisivi assicurano che la moglie di Maurizio Costanzo, assieme al suo staff, si è già attivata per omaggiare Mike Bird. In particolare dovrebbero esserci dei contributi da mandare in onda durante il talent show riferiti al giovane prematuramente scomparso.