Michele Merlo, oltraggio alla tomba: la reazione di Maria e di Amici

Ieri è giunta la notizia che la tomba di un ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, Michele Merlo, è stata nuovamente vandalizzata da ignoti. Il cantante, noto con il nome d’arte Mike Bird (traduzione in inglese del proprio nome), è morto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. La notizia ha sconvolto tutta la scuola di Amici, tra cui Maria. Allo stesso modo quanto avvenuto sulla sua tomba ha destato lo sconcerto di tutti e, proprio in seguito all’increscioso evento, il profilo Instagram ufficiale di Amici ha pubblicato un post per Michele.

In più di un’occasione nelle varie puntate del programma, Maria De Filippi ha dedicato uno spazio a Michele, tra clip con immagini del ragazzo e coreografie dei ballerini professionisti su alcuni dei suoi brani. Oggi, in seguito alla notizia del nuovo oltraggio alla tomba dell’ex concorrente di Amici, sul profilo ufficiale del talent show è stato condiviso un post per Merlo. La produzione ha difatti annunciato l’uscita di un libro scritto da Alice Porta dedicato proprio al cantante, intitolato Con il cuore tra le righe.

Ad accompagnare la foto del libro, sulla cui copertina c’è un’immagine di Michele sorridente, una didascalia che recita:

È disponibile il nuovo libro di Alice Porta “Con il cuore tra le righe” dedicato a Michele Merlo, per scoprire di più andate sul profilo di @romanticoribelle_associazione!

A seguire le emoji di un cuore ed un fiore.

Questo il post pubblicato dal profilo ufficiale di Amici di Maria De Filippi:

L’oltraggio alla tomba di Michele Merlo

E’ stata proprio Alice ad essere attaccata nelle scritte comparse sulla tomba di Michele al cimitero di Rosà, provincia di Vicenza.

Questo quanto scritto:

Alice Porta vergognati!

Oltre alle frasi offensive è stato anche sottratto il libro Con il cuore tra le righe. Questi gesti non trovano una spiegazione, anche perché la famiglia Merlo ha autorizzato l’uscita dello scritto. Tuttavia non è la prima volta che avviene un oltraggio simile. Qualcuno aveva difatti già vandalizzato in passato la tomba dell’ex allievo di Amici.