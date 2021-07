Michele Merlo morte, il rimpianto di Riki: “Potevo fare di più”, il retroscena

By

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è tornato a parlare di Michele Merlo, noto anche con il nome di Mike Bird. I due si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione andata in onda nella stagione televisiva 2016-2017. Un lungo percorso nella Scuola più spiata d’Italia vissuta da amici-nemici. Più volte i due si sono scontrati ma allo stesso tempo hanno saputo instaurare un legame forte e unico.

In un ask su Instagram Riccardo ha risposto alla domanda di una fan su Michele, scomparso tragicamente lo scorso giugno a causa di una leucemia fulminante. “Ti manca Mike?”, ha chiesto la follower di Marcuzzo. Riki ha risposto con sincerità ed onestà, svelando un retroscena del tutto inedito:

“Non ho rimpianti nella mia vita se non quello di non essere andato a trovarlo quando mi ha scritto “vediamoci” (ero a Vicenza per un instore). Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare”

Un grande rimpianto per Riccardo Marcuzzo-Riki, letteralmente distrutto dalla morte improvvisa del collega Michele Merlo. Quest’ultimo ha esalato il suo ultimo respiro all’età di 28 anni. Domenico e Katia, i genitori dell’artista, hanno dichiarato in una recente intervista a Di Più che la scomparsa del figlio ha tolto “ogni motivo per vivere”. Mike Bird era figlio unico ed era molto legato alla sua famiglia.

Qualche giorno fa anche la fidanzata di Michele Merlo ha condiviso sui social network una toccante dedica per il suo grande amore. La 21enne Luna Shirin Rasia ha pubblicato tra le sue Stories Instagram una foto di Michele alla guida, corredando lo scatto con uno stralcio della poesia dell’artista compianto. La stessa poesia è stata pure citata durante i funerali dell’ex concorrente di Amici.

Cosa fa oggi Riccardo Marcuzzo, Riki di Amici

Da qualche tempo Riccardo Marcuzzo, conosciuto anche con il nome di Riki, si è allontanato dal mondo della musica. Dopo l’album uscito nel 2020 – Popclub – e il singolo Litighiamo il 28enne ha deciso di prendersi una pausa lavorativa.

L’emergenza Coronavirus ha influito negativamente sulla carriera dell’ex allievo di Amici, così come su quella di tanti altri cantanti e musicisti. Riki ne ha approfittato per dedicarsi alla famiglia, agli amici e alla nuova fidanzata, la modella svedese Ella Aylaon. Da qualche tempo i due hanno iniziato una convivenza a Milano.