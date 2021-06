Amici, Riki convive a Milano: chi è la sua bellissima fidanzata (foto)

Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo, è innamoratissimo. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che trionfò nell’edizione a cui partecipò il compianto Michele Merlo (il 28enne scomparso il 6 giugno scorso si fermò in semifinale), ha allacciato una love story con una ragazza bionda e bellissima. Di chi si tratta? Di Ella Ayalon. A dare notizia della storia romantica è Chi Magazine che racconta che i due piccioncini sono inseparabili e coltivano i loro floridi sentimenti in quei di Milano, nella casa del cantante, dove hanno intrapreso una convivenza.

La giovane che ha stregato Riki e gli ha rubato il cuore è una modella svedese assai popolare su Instagram dove ha un profilo privato che vanta quasi 340mila followers. Il magazine diretto da Alfonso Signorini parla di un legame solido e importante. Insomma, non si tratterebbe di un flirt estivo passeggero. Anche perché la love story non sarebbe iniziata proprio pochi giorni fa. Non ci sono molti dettagli sulla relazione, ma il fatto che la coppia si sia già avviata verso la convivenza spinge a credere che la frequentazione prosegua già da un bel po’. I due si sa che si conoscono dal 2017: che sia scoccata all’epoca la scintilla?

Sia Riki sia Ella non hanno per ora intenzione di ‘sponsorizzare’ il legame pubblicamente, preferendo viversi lontano dai riflettori mediatici.

Riki e Michele Merlo, rivali ad Amici

Riki e Michele Merlo, noto anche come ‘Mike Bird’, sono stati rivali ad Amici e se le sono pure ‘cantate’ di santa ragione nel corso del loro percorso nel talent show dove non sono mancati attriti e scambi di battute al vetriolo. Quando però Marcuzzo è venuto a conoscenza della leucemia fulminante che aveva colpito il collega è stato uno dei primi a spendere parole di supporto e sostegno per Merlo.

“Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”, ha scritto su Instagram l’artista milanese. Poi il triste epilogo: Michele non ce l’ha fatta. La tragica notizia è giunta all’alba di domenica 6 giugno: morte per una emorragia cerebrale innescata da leucemia fulminante (confermata anche dall’esame autoptico).

Non appena ha appreso la drammatica news, Riccardo è balzato nuovamente su Instagram, raccontando di essere scoppiato in lacrime nel sapere della scomparsa di Michele.