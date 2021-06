Michele Merlo: le parole di Maria De Filippi sulla morte del 28enne

La tragica notizia sulla morte di Michele Merlo ha sconvolto tutti. Sui social sono diversi i messaggi condivisi per ricordare l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Tra i telespettatori e i suoi colleghi, sono davvero tanti coloro che stanno esprimendo la loro tristezza per quanto accaduto. Ora a condividere un messaggio per Mike Bird – così si era fatto conoscere sul piccolo schermo – ci pensa anche la redazione del talent show e la stessa Maria De Filippi. Un lungo pensiero quello condiviso dal programma di Canale 5 per la prematura scomparsa di Merlo.

Il giovane cantante è morto nelle scorse ore per un’emorragia cerebrale, causata da una leucemia fulminante. Michele è finito in coma e non si è più risvegliato. Nella giornata di ieri in molti hanno condiviso messaggi di sostegno. Purtroppo questa mattina è arrivata la terribile notizia, che non ha lasciato nessuno indifferente. Il talent di Maria lo ricorda con affetto e non può non unirsi ai numerosi pensieri condivisi in queste ultime ore. Con un video che riprende diverse immagini di Michele nella Scuola, il talent lo ricorda con uno sguardo profondo e un sorriso solare.

“La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose”

La redazione e la De Filippi ricordano che, quando si trovava al centro del palco, il suo modo di essere prendeva il sopravvento e riusciva a mostrarsi al mondo senza filtri e senza paure. “Eri Mike Bird e stavi cantando”, si legge in questo lungo messaggio.

“Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni”

La sensibilità, la profondità d’animo e di pensiero, la sua “capacità di scavare negli abissi dell’animo umano” sono i dettagli che tutti loro porteranno dentro per sempre. Il messaggio viene concluso con un ultimo saluto: “Fa’ buon viaggio. Maria e la redazione di Amici”. Probabilmente la stessa De Filippi ha deciso di scrivere questo pensiero per uno dei suoi ex allievi, che prematuramente e improvvisamente è scomparso.

Sono diversi i commenti che è possibile leggere sotto il post condiviso dal profilo ufficiale del talent show di Canale 5 su Instagram. Impossibile non notare Giordana Angi, Veronica Peparini, Alberto Urso, Aka7even e Giulia Pauselli. In queste ultime ore, non hanno potuto non esprimere il loro dolore vari volti del talent che hanno conosciuto di persona Michele. Tra questi vi sono Emma Marrone, profondamente toccata dalla prematura scomparsa.

Anche Ermal Meta, che l’aveva conosciuto quando svolgeva il ruolo di giudice durante il serale, ha dato il suo addio. Non è passato inosservato il saluto di Riccardo Marcuzzo, il quale aveva condiviso l’esperienza nel programma proprio con Michele.