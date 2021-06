Michele Merlo funerali: il parroco si rifiuta di celebrare la messa

Ultimo saluto a Michele Merlo, l’artista scomparso a causa di una leucemia fulminante. Dopo Bologna, da giovedì mattina il feretro del giovane è esposto nella cappella dell’istituto religioso Maria Ausiliatrice, nella città di Rosà. Qui resterà fino alle 11 di venerdì, giornata in cui verrà dato l’ultimo saluto al cantante di Amici all’interno dello stadio Comunale “Toni Zen”.

Le esequie di Mike Bird, questo il nome d’arte di Michele Merlo ad Amici 16, sono state al centro di un’ennesima polemica. Il parroco di Rosà, don Angelo, si è infatti rifiutato di celebrare la messa allo stadio che a suo dire rischiava di essere fin troppo spettacolarizzato. Una scelta che ha spinto i genitori di Merlo a rivolgersi a padre Carlo Maria Veronesi. Quest’ultimo è un religioso bolognese amico della famiglia del musicista scomparso.

Al Giornale di Vicenza Domenico Merlo, il padre di Michele, ha fatto sapere:

“Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo”