Michele Merlo, aperta camera ardente: c’è anche Emma per l’ultimo saluto

È aperta da oggi la camera ardente per Michele Merlo. Oggi la salma si trova al Pantheon di Bologna, dove sarà possibile dare l’ultimo saluto al cantante fino alle 16. Stamattina alle 9 c’erano una decina di persone già vicine a Michele, tra amici e parenti. C’erano i genitori, la fidanzata ed è arrivata anche Emma Marrone, con un mazzo di rose bianche da lasciare al suo ex allievo di Amici diventato poi un amico. Emma è stata la coach di Mike Bird dopo l’addio di Morgan, in quella che è un’edizione rimasta nella storia proprio per il caos esploso tra i Bianchi e il loro direttore artistico. E tra i Bianchi c’era anche Michele Merlo, che con Emma è riuscito a venire fuori al meglio durante il Serale.

Tra i due è nata una bella amicizia, per questo Emma non sarebbe potuta mancare oggi per l’ultimo saluto a Michele Merlo a Bologna. La cantante è arrivata in silenzio, scegliendo di non parlare ai giornalisti. Nessuna parola alla stampa, c’è invece una fotografia che circola in rete dell’abbraccio tra Emma e il papà di Michele Merlo. La cantante tiene la testa del signor Merlo sulla sua spalla, nel tentativo di poter in qualche modo alleviare quell’enorme dolore che li ha colpiti improvvisamente.

Michele si è spento a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante, anche se i genitori hanno intenzione di lottare per evidenziare eventuali errori medici. Oggi però la giornata è dedicata solo a lui, a Michele. Il signor Merlo ha chiesto che le telecamere e la stampa fossero bandite dalla sala, affinché l’addio al figlio avvenisse in totale privacy. Non ha mancato però di rilasciare alcune dichiarazioni, riportate da Fanpage:

“Trovo gravissimo che nessuno, della Regione o del Comune, abbia espresso una sola parola di vicinanza o solidarietà nei confronti della mia famiglia per la morte di Michele. Per me è stato come un taglio in faccia”.

Intanto sono emerse altre news dalla camera ardente per Michele Merlo. Nella sala risuonano le sue canzoni in filo diffusione, sia quelle firmate come Mike Bird sia le successive. Sulle pagelline c’è una foto di Michele e la scritta “romantico ribelle”, come continua a chiamarlo anche la sua fidanzata su Instagram. Sul retro invece è stata stampata una strofa della sua canzone Aquiloni: