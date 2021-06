Michele Merlo funerali: chi c’era tra i politici e i cantanti

Tante, tantissime, le persone accorse allo stadio di Rosà per dare l’ultimo saluto a Michele Merlo. L’amministrazione comunale ha svelato che erano in circa un migliaio i presenti allo stadio “Toni Zen”. Come fa sapere Il Resto del Carlino, metà delle persone arrivate nel paesino vicentino non sono potute entrare nello stadio e sono state costrette a seguire la messa attraverso gli altoparlanti collocati nei piazzali all’esterno. L’altare è stato posto all’altezza del centrocampo, dove hanno inizio le partite.

Ingente la presenza di forze dell’ordine, anche in borghese, vista la partecipazione alle esequie di due esponenti di spicco della politica italiana: Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il leader della Lega si è presentato con la fidanzata Francesca Verdini, con la quale fa coppia fissa da un paio d’anni.

Ai funerali di Michele Merlo anche Federico Baroni, ex compagno di squadra del cantante 28enne ad Amici, che si è esibito al termine della celebrazione religiosa. Poi Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, che ha cantato la stessa canzone del padre “A muso duro” che Merlo aveva portato ad Amici come tributo.

La bara di legno chiarissimo, coperta da mazzi di rose bianche, è entrata entra nello stadio accompagnata dalle note delle canzoni di Mike Bird. Quest’ultimo si è fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi nel 2017. Michele Merlo è stato uno dei protagonisti dell’edizione vinta dal ballerino Andreas Muller. All’esterno dello stadio sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi e farfalle per ricordare Michele.

Salvini e Meloni al funerale di Michele Merlo

Questa l’omelia di padre Carlo Maria Veronesi, dopo il rifiuto di don Angelo, il parroco di Rosà, cittadina dove Michele Merlo è nato e cresciuto:

“Ora, caro Michele, con la nostra fede e con la nostra preghiera apriamo le nostre mani e le eleviamo in alto così che tu, piccola ed ora forte rondine, possa senza paura raggiungere volando felice le mani di Dio pronte a custodirti nel suo immenso amore. Da lì accompagnaci tutti, perché possiamo far volare nel bene più bello e prezioso la nostra esistenza quaggiù. Senza paura e senza spegnere la bellezza di vivere, in tutti i suoi momenti, che tu ci hai insegnato”

Ai funerali di Michele Merlo non mancavano il sindaco di Rosà – Paolo Bordignon – e l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, che è stata sindaco della città dal 2002 al 2012.

Non era presente ai funerali per impegni di lavoro ma si è presentata alla camera ardente Emma Marrone che, commossa, ha dato il suo ultimo saluto a Michele Merlo. I due si erano conosciuti ad Amici: la cantante salentina era stata la Coach di Mike Bird dopo l’addio di Morgan. Prima di morire la Marrone ha dedicato più di un concerto al collega più giovane.