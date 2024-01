Michele Cucuzza, che fine ha fatto? “Dove e come vivo oggi”

Che fine ha fatto Michele Cuccuzza? Il giornalista, per anni mezzo busto del Tg2 nonché timoniere de La Vita in Diretta e di Unomattina?, dopo l’escursione al Grande Fratello Vip 4 nel 2020 non è più apparso sulle reti Rai e Mediaset, se non in per qualche fugace ospitata. Raggiunto dal Corriere della Sera, ha raccontato come e dove vive oggi. Non ha abbandonato il mestiere di una vita. Infatti continua a svolgere il lavoro di conduttore/giornalista per una emittente locale sicula. Tutte le mattine è in onda dalle 8.30 alle 9.30 e poi di nuovo alle 13.30 su Antenna Sicilia dove è al timone di un programma mattutino e del telegiornale.

Non solo: da poco sono è anche stato nominato direttore oltre che di Antenna Sicilia, di Tele Color, rete che è nell’orbita della medesima proprietà del quotidiano la Sicilia. “Mi diverto moltissimo. Facciamo ascolti notevoli, uno dei più alti nell’isola. Ho una vivace redazione di giovani in gamba”, ha narrato Cucuzza che è quindi tornato in patria, a Catania, dove è nato 71 anni fa.

Dalla fine del 2021, da quando cioè ha accettato il lavoro in Sicilia, vive in un piccolo appartamento al centro di Catania, in una parallela di via Etnea. Poco distanti sorgono i giardini di Villa Bellini. La mattina la sveglia suona presto, alle ore 6, sessanta minuti dopo Cucuzza è già in redazione per la classica rassegna stampa dei quotidiani.

Cucuzza: “Rifarei subito il GF Vip”

Capitolo Grande Fratello Vip. Qualcuno ha storto il naso nel vedere un personaggio di peso come Cuccuzza nella Casa più spiata d’Italia assieme a qualche altro vip e a concorrenti semi sconosciuti in cerca di autore. Lui rispedisce ai vari mittenti le critiche, affermando che rifarebbe subito il reality show condotto da Alfonso Signorini:

“Lo rifarei. Mica è una perdita di dignità per un giornalista. Guardi Giampiero Mughini che ha partecipato all’edizione di quest’anno. Penso che nella vita bisogna essere versatili. Saper fare i servizi sulla guerra del Golfo, la corrispondenza da New York, dove sono stato mandato dalla Rai 10 volte in appoggio alla redazione locale, e anche rinchiudersi in una casa assieme a sconosciuti. Ho provato tutte le esperienze, sempre cercando di dare il massimo. Nella casa mi sono trovato benissimo. Mi allenavo in palestra, cucinavo, ordinavo la spesa. Mi divertivo come in gita. Eravamo al di fuori dal mondo a tal punto da non sapere che nel frattempo era scoppiato il Covid. Sono stato uno dei primi a essere cacciato, dopo un mese. Non mi è dispiaciuto. Ripeto, non mi pento di averlo fatto”.

Il collega del Corriere della Sera gli ha poi chiesto perché invece non abbia fatto Ballando con le Stelle, altro show in cui sono passati miriadi di vip e giornalisti famosi. “Mi sarebbe piaciuto partecipare. Avevo paura di non riuscire a imparare allora non ho troppo insistito per essere preso. Sono stato sciocco. Vedo che in fondo saper ballare non è indispensabile. Mai dire mai”, ha commentato. Milly Carlucci è avvertita, c’è una candidatura per la prossima edizione della trasmissione.

Oggi la popolarità di Cucuzza non è in ascesa come anni fa. Per Michele non c’è alcun tipo di problema anche perché ha tenuto a precisare che tuttora viene fermato per strada. E tali episodi gli fanno piacere. Addirittura ha raccontato che ogni tanto qualcuno gli suona al campanello di casa per chiedergli un selfie. Insomma, cfucuzza non è stato assolutamente dimenticato da tutti.

Michele Cucuzza: la vita sentimentale e la smentita sui ritocchini

E in amore come va? Nessuno novità particolare: “Attualmente sono single. Attraverso una fase di grande attività e non avrei tempo per dedicarmi a altro”. E in “quell’altro” naturalmente rientrano le sue due figlie, Carlotta, 35 anni (la donna insegna italiano in un liceo di Parigi), e Matilde, 30 anni (quest’ultima si occupa di finanza a Milano). Quando gli avanza del tempo va a surfare e si allena con un preparatore che lo segue da Roma collegato su WhatsApp.

Infine una sottolineatura. Quando è stato insinuato che abbia fatto dei ritocchini, ha subito smentito tale spiffero: “Non lo dica neanche per scherzo. Sono sereno e questo forse mi distende il viso. Mangio bene, faccio sport, non mi sento addosso gli anni che ho, 71. Le sembro finito? E poi qui in Sicilia, col mare davanti, sto a meraviglia. È come essere in California“.