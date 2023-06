Michele Bravi, la polemica su Arisa e Giorgia Meloni: “Cosa penso”

Si torna a parlare della polemica che ha coinvolto Arisa e la comunità Lgbtq+, stavolta attraverso le parole di Michele Bravi. Il cantante, durante l’intervista a Il Fatto Quotidiano, ha avuto modo di trattare l’argomento, esprimendosi sui recenti avvenimenti che hanno coinvolto la sua collega. Ecco quali sono state le sue parole.

Michele Bravi su Arisa e le sue dichiarazioni

Michele Bravi, reduce dall’esperienza di Amici come membro della giuria, si esibirà prossimamente al Castello Sforzesco, con lo spettacolo Mondo Sottile Live. Tra i tanti argomenti trattati nell’intervista che ha rilasciato, c’è stato spazio anche per le polemiche che hanno coinvolto Arisa, sua collega. La cantante, infatti, si era resa protagonista di alcune di dichiarazioni poco apprezzate dalla comunità Lgbtq+ durante La Confessione, programma di Peter Gomez.

“Non ho visto l’intervista completa, forse anche per disinteresse, quello che ho letto è solo il titolo sensazionalistico” ha commentato Michele Bravi, non entrando troppo nel dettaglio sulla vicenda. Il cantante sembrerebbe abbia voluto sorvolare sull’argomento, evitando di esprimersi. L’intervistatore, tuttavia, è presto tornato sul discorso, spingendo Bravi a dire qualcosa di più sul suo pensiero a riguardo.

“È una persona che ha i mezzi per difendersi e non mi sento di autorizzare o non autorizzare quello che ha detto” sono state le parole di Michele Bravi, evitando di prendere una posizione netta sulle parole di Arisa. Il cantante si è limitato a riconoscere l’errore della collega, senza prenderne le difese o attaccarla per ciò che ha detto.

Quando Arisa parlò di Giorgia Meloni: L’intervista con Peter Gomez

Arisa, come si ricorderà, era stata al centro di numerose polemiche per alcune dichiarazioni su Giorgia Meloni, durante un’intervista con Peter Gomez a La Confessione. Arisa aveva definito l’attuale presidente del consiglio come una “mamma molto severa e spaventata”, riferendosi alla posizione della premier sulla comunità Lgbtq+. Le parole della cantante scatenarono una vera e propria bufera, tanto da portare ad un dietro-front sulla sua partecipazione al Pride. Gli organizzatori dell’evento, infatti, consigliarono al manager della cantante di dirle di non presentarsi, alla luce di quanto era successo.

Michele Bravi, ad ogni modo, ha preferito non gettare benzina sul fuoco, evitando così di alimentare le polemiche. Il cantante non ha preso posizione sulle recenti parole di Arisa, cercando di svincolarsi da quella che risultava essere, a tutti gli effetti, una domanda scomoda. Missione compiuta, almeno così sembrerebbe.