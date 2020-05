Michele Bravi, sensazioni dopo Amici Speciali: l’intervento della Cucinotta

Michele Bravi si racconta dopo la prima puntata di Amici Speciali: l’intervento di Maria Grazia Cucinotta e dell’amica Federica Abbate

Michel Bravi is back. Dopo il periodo di assenza dalle scene musicali e un lungo silenzio, l’artista è tornato ad esibirsi nella trasmissione Amici Speciali (Canale 5). Un momento molto ‘forte’ di tv, perché dietro al rientro del cantante c’è una lunga storia di riflessione e dolore. La sua vita è cambiata dopo l’incidente in cui è stato coinvolto nel novembre 2018 e in cui ha perso la vita una donna. Michele, di recente, ha raccontato al Corriere della Sera che la sua vita è mutata drasticamente dopo quel fatto. Al quotidiano di Via Solferino ha parlato di “trauma forte” e di una vita, la sua, “spostata su un livello nuovo, che non parla con quello di prima”. Come accennato sopra, però, ha ritrovato la forza per tornare ad esibirsi. Lo ha fatto ad Amici Speciali. E dopo la prima puntata ha raccontato le sensazioni provate con un messaggio via social.

Amici Speciali, Michele Bravi: “Onorato per aver potuto raccontare la bellezza della fragilità”

“Onorato di aver potuto raccontare la bellezza della fragilità in una manifestazione a sostegno del nostro paese. Grazie dell’accoglienza e dell’umanità infinita”, ha scritto Michele sul suo profilo Instagram dopo la puntata di Amici Speciali. Il post è stato preso d’assalto dai fan tra cui sono spuntate due vip. Maria Grazia Cucinotta e la cantante Federica Abbate hanno lasciato sotto al messaggio un bel cuore rosso, gesto di vicinanza empatico nei confronti dell’artista. Durante lo show, anche Maria De Filippi ha espresso la sua stima nei confronti del talento sbocciato a X Factor.

Michele Bravi dopo l’incidente: “Per me è come fare tutto per la prima volta”

Bravi in questi giorni ha pubblicato il suo nuovo singolo ‘La vita breve dei coriandoli’ e nei prossimi mesi arriverà anche l’album ‘La Geografia del Buio’. A proposito del periodo delicato relativo all’ultimo anno e mezzo, al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Ho un modo diverso di vivere le cose, ho una voce diversa, una faccia diversa. Quando riguardo vecchie foto, vedo uno sconosciuto: è difficile trovare anche solo una connessione con il passato. Per me è come fare tutto per la prima volta”.