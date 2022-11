Michele Bravi a Belve: “Ho fatto pensieri drammatici e pericolosi”

Fra gli ospiti della seconda attesissima puntata di Belve, in onda questa sera su Rai Due, ci sarà spazio anche per Michele Bravi. Il talentuoso artista umbro ex vincitore di X Factor ha avuto modo per l’occasione di parlare alla conduttrice, Francesca Fagnani, tanti aspetti del suo passato rimasti fino ad oggi segreti e di certo molto dolorosi. A rivelare in esclusiva le anticipazioni sull’intervista è il sito DavideMaggio.it.

Tra i temi trattati, per esempio, il bullismo di natura omofoba di cui era vittima quando andava a scuola. Nel suo racconto, Michele Bravi ha parlato dei soprusi ricevuti dai ragazzi intorno a lui, che lo schernivano chiamandolo “Michecca” e gli gettavano addosso della spazzatura. Riguardo a questi vergonosi episodi, Bravi ha commentato: “Per me era la normalità e in quel momento chiudevo gli occhi”.

Oggi, Michele Bravi è attivo non soltanto come cantante ma anche, in qualche modo, come attivista della comunità LGBT. L’artista, che nel 2017 aveva rivelato di essere stato in passato legato ad un altro ragazzo, si è attivato sia in occasione dei recenti Pride di Milano sia sul palco del Primo Maggio 2021, dove ha regalato al pubblico un emozionante monologo contro l’odio e le discriminazioni.

A Francesca Fagnani, ad ogni modo, Michele Bravi ha avuto anche la possibilità per parlare di uno dei momenti più bui della sua esistenza, quel “silenzio” in cui si era rinchiuso dopo il tragico evento avvenuto nel 2018. A proposito, il cantante ha rilasciato dichiarazioni particolarmente toccanti, rimaste fino ad oggi inedite. Qui le dichiarazioni dell’artista come riportate da Davide Maggio:

“Ho fatto pensieri drammatici? Sì! Anche tanto pericolosi. Questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno. Quando parlavo di allucinazione…era che io veramente pensavo che stessimo tutti in un sogno e l’unico modo per svegliarsi era annientarsi. A un certo punto ho proprio sperato che le persone che amavo morissero insieme a me. Pensavo di averle condotte in un incubo, che non era la cosa reale, ed è quello il pensiero più triste che mi porto dentro”.

Per uscire da quel lungo e angosciante momento di buio assoluto, Bravi era stato seguito con il metodo EMDR. Si tratta di una particolare terapia (l’acronimo significa “Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari”). Poco a poco. il cantante sembra essere riuscito a tornare alla “realtà”.

Nella puntata di stasera di Belve, oltre a Michele Bravi, ci sarà anche Nina Moric. La ex moglie di Fabrizio Corona racconterà, fra le altre cose, anche delle presunte violenze familiari ricevute dal padre. Si prospetta, non c’è che dire, una puntata davvero ricca di contenuti.