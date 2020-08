Michelazzo lascia il Gemelli di Roma: parla l’ex agente di Pamela Prati

Allarme in parte rientrato per Eliana Michelazzo che nella mattinata di oggi è stata ricoverata al Gemelli di Roma per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute relative al contagio di Coronavirus. L’ex agente di Pamela Prati ha dichiarato di aver perso sangue dalla gola e di essere stata trasportata d’urgenza all’ospedale. A distanza di qualche ora, attraverso i suoi profili social, ha tranquillizzato tutti, raccontando di essere stata dimessa e, “spavento” permettendo, di stare piuttosto bene. Nella struttura sanitaria è stata rassicurata dai medici che le hanno detto che tutto rientra nella “prassi del Covid-19”. Al Gemelli, naturalmente, ha anche effettuato tutti gli accertamenti del caso. Ora proseguirà le cure in casa, isolata per non infettare altre persone.

Eliana Michelazzo dimessa dall’ospedale

La Michelazzo, circa la presenza di sangue in gola, ha raccontato all’AdnKronos che i medici le hanno detto che potrebbe essere dovuta ai “sintomi di un po’ di bronchite in arrivo”. Ha inoltre reso noto di essere stata trasportata nella sezione del pronto soccorso riservata ai pazienti che hanno contratto il Covid e di essere tornata a casa grazie a un “servizio taxi per il coronavirus” che lo Stato fornisce a chi è risultato positivo. Ricordiamo che l’ex agente di Pamela Prati è di recente stata in Sardegna. Sull’isola ha trascorso una serata – quella di Ferragosto – al Billionaire di Flavio Briatore. In merito a quell’esperienza ha dichiarato che durante i festeggiamenti la “gente era ammassata” e non c’è stato il rispetto delle norme anti-coronavirus. Lei stessa ha fatto mea culpa per aver sottovalutato la questione e non aver seguito le indicazioni per prevenire il virus.

Coronavirus, boom di contagi: i vip non fanno eccezione

Oltre alla Michelazzo, molti altri vip sono risultati positivi al test del Covid dopo aver trascorso le vacanze in Costa Smeralda. Oltre al caso ‘rumoroso’ di Flavio Briatore (proprietario del Billionaire), hanno avuto tampone con esito positivo Daniele Scardina, Sinisa Michajlovic, e Antonella Mosetti. E ancora: Vittoria Deganello, Giulia Latini, Nilfar Addati, Andrea Melchiorre e tanti altri. Attualmente i focolai sardi spaventano non solo l’isola ma anche l’Italia. Sono in corso ora le ricerche tramite tracciamento per tentare di arginare la diffusione dei contagi che negli ultimi giorni sono tornati a intimorire lo Stivale. Oggi c’è stato un altro boom, con 1462 nuovi positivi lungo tutta la Penisola.