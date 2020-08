Elisabetta Gregoraci è tornata a confessarsi. Stavolta lo ha fatto al Corriere della Sera. Inevitabile che si tornasse sul caso Briatore, risultato positivo al coronavirus (domani sarà dimesso dal San Raffaele e proseguirà a casa le cure, come specificato dallo stesso ospedale). La conduttrice, sull’ex marito – con cui condivide un buon rapporto dopo la separazione -, afferma di averlo consigliato rimarcando però che alla fine “ognuno fa di testa sua”. Lei invece, circa il virus, è stata sempre attentissima. Precauzioni valide anche per Nathan Falco (10 anni). La Gregoraci spiega che suo figlio, come già espresso da Briatore stamane, non ha contratto il Covid-19. La conferma poche ore fa, grazie all’esito del tampone negativo. Elisabetta è poi passata a parlare del Grande Fratello Vip, esperienza che tra pochi giorni, a partire dal 14 settembre, la vedrà protagonista.

Elisabetta Gregoraci su Briatore e la movida

Da Nathan non si è mai separata per più di nove giorni e non sa come reagirà alla distanza dal figlio una volta dentro la Casa più spiata d’Italia. Altro timore è condividere la quotidianità con persone che non conosce. Inoltre assicura che la si vedrà sotto una “luce inaspettata”, che nessuno ha mai visto. Per Falco ha preparato qualcosa di speciale? “Nel dubbio gli ho già scritto una serie di lettere che riceverà quando sarò via, in cui gli dico cose tipo “ti voglio bene”, “studia”, “ti penso””. Si torna al capitolo movida e Sardegna. In Costa Smeralda sono scoppiati diversi focolai. Uno al Billionaire di Briatore. “Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale”, racconta aggiungendo che servono tutte le attenzioni e le precauzioni. “Non bisogna sottovalutare niente”, conclude.

Elisabetta Gregoraci e il peso di Signorini nell’accettare di partecipare al GF Vip

Non è un mistero che Elisabetta, da anni, viene corteggiata dai reality show. Ora però ha detto si per la prima volta, piuttosto inaspettatamente alla luce delle sue scelte del passato. A giocare un ruolo fondamentale nella decisione presa è stato il giornalista e presentatore Alfonso Signorini. La stessa Gregoraci lo rende noto, dicendo che le è particolarmente piaciuta la sua “conduzione colta e intelligente” del Grande Fratello Vip 4. “Poi, forse, avevo anche voglia di un po’ di evasione”, ammette con il sorriso sulle labbra. Non resta che attendere il 14 settembre quando decollerà una nuova stagione del reality più spiato dagli italiani.