Michela Quattrociocche, vacanza romantica a Capri con Giovanni

Sembrano ormai non esserci più dubbi sul fatto che Michela Quattrociocche abbia ritrovato l’amore dopo la separazione dall’ex calciatore Alberto Aquilani. Pochi giorni fa era stato il magazine Chi a spiegare che sarebbe cosa nota che l’attrice fa coppia fissa con l’imprenditore Giovanni. Il settimanale ha pizzicato i due piccioncini insieme al compleanno di Laura Chiatti a Perugia. Ora è Giornalettismo a raccontare altri dettagli della relazione, narrando che al momento Michela e l’uomo d’affari stanno trascorrendo una romantica vacanza a Capri, dove si sono scambiati delle dolci effusioni al ristorante Villa Verde. Insomma, pare proprio che la love story sia decollata e che i diretti interessati abbiano deciso di vivere l’amore alla luce del sole.

Michela Quattrociocche, amore a gonfie vele con Giovanni

“La coppia ha cenato al ristorante Villa Verde amoreggiando sotto gli occhi di tutti”, riferisce Giornalettismo che tra l’altro era stato il primo a riportare l’inizio della relazione sentimentale. Era il 18 giugno quando anticipava che Michela Quattrociocche e Giovanni si erano conosciuti all’interno della palestra del prestigioso Hotel Parco dei Principi di proprietà della famiglia. Inoltre il portale aveva anche parlato della fine della relazione tra l’attrice e Alberto Aquilani. Sulla neonata storia i diretti interessati non hanno mai proferito parola, né confermando né smentendo le voci della cronaca rosa. D’altra parte è più che nota la riservatezza di Michela. Riservatezza condivisa anche con l’ex marito. Entrambi, quando hanno annunciato la rottura, hanno sottolineato che le cause della fine del matrimonio non sarebbero mai state rese note alla stampa. Non solo: sia l’ex calciatore sia l’attrice hanno affermato che non avrebbero mai parlato della loro vita privata con alcun giornale.

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani: l’annuncio della fine del matrimonio

Aquilani e Michela hanno reso noto di aver concluso la loro relazione l’11 maggio attraverso un comunicato congiunto diffuso sui social. Nella nota spiegavano che avrebbero preferito tenere privata la notizia ma viste le tante richieste di chiarimenti da parte di amici e fan hanno optato di mettere in chiaro la situazione. “Avremmo preferito il silenzio”, aggiungevano, riferendosi al fatto che l’annuncio della fine della loro vita coniugale arrivava in piena crisi sanitaria dettata dal coronavirus e quindi che c’erano problemi ben più gravi a cui pensare. Una volta informati media e fan della decisione, entrambi hanno mantenuto fede alla parola data. Zero interviste e zero dettagli in merito al naufragio sentimentale.