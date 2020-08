Michela Quattrociocche e Giovanni, foto dopo lo scoop: la coppia si svela

Michela Quattrociocche è finalmente uscita allo scoperto con l’imprenditore Giovanni Naldi. Si è parlato parecchio negli ultimi giorni della vita privata dell’attrice dopo la separazione dal calciatore Alberto Aquilani, e di recente erano uscite delle foto che immortalavano felici assieme lei e Giovanni a Mykonos: foto scattate di nascosto ma che a quanto pare non hanno dato fastidio alla Quattrociocche, visto che la riservatezza mostrata agli inizi sulla sua storia d’amore con l’imprenditore ha lasciato spazio alla voglia di condividere con i suoi follower i bellissimi momenti che sta vivendo dopo il difficile periodo della fine del suo precedente matrimonio.

Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi, le foto social della coppia dopo la rottura con Aquilani

Sì, avete letto bene: la Quattrociocche non si nasconde più e grazie a Gossip.it ne abbiamo anche le prove, visto che il sito ha pubblicato di recente delle foto in cui l’attrice è radiosa a Sant’Agata sui Due Golfi, e non è da sola. Con lei c’è Giovanni, felicissimo anche lui di trascorrere un’altra vacanza durante la sua prima estate con una ragazza che sembra avergli ha rapito il cuore. La coppia al momento sembra davvero affiatata e convinta di voler costruire un futuro assieme, e siamo convinti che dopo le foto condivise dalla Quattrociocche ne arriveranno molte altre: già in quelle postate da Gossip.it sembrano a loro agio con i social, quindi ci sembra improbabile che tornino a nascondersi di punto in bianco.

Chi è Giovanni Naldi, l’imprenditore che ha restituito il sorriso a Michela Quattrociocche

Ricordiamo che Giovanni Naldi è un imprenditore di una nota famiglia di albergatori che gestisce anche l’Hotel Parco dei Principi di Roma: non si tratta quindi proprio di uno sconosciuto nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo. Di Aquilani Michela Quattrociocche non parla più su consiglio dei legali, e fa bene anche perché la fine di un matrimonio è una cosa così dolorosa e intima che è pericoloso darla in pasto ai giornali e al mondo del gossip. Michela sta facendo bene insomma a concentrarsi sulla sua storia con Naldi, visto che sembra averle fatto recuperare il sorriso.