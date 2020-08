Michela Quattrociocche in love. Dopo gossip e paparazzate l’attrice romana ha deciso di uscire allo scoperto col nuovo fidanzato Giovanni Naldi. Uno scatto romantico: occhi negli occhi, un dolce abbraccio, Positano come sfondo. “Soul mate”, ovvero “Anime gemelle”, è la didascalia usata dalla 31enne per lo scatto. Scatto che ha subito fatto incetta di like e commenti positivi. È una estate davvero speciale per Michela, che ha già dimenticato il dolore per la fine del matrimonio con il calciatore Alberto Aquilani. Solo qualche mese fa i due hanno annunciato la rottura ma la Quattrociocche ha già voltato pagina, più che mai felice e soddisfatta della sua vita. Con Giovanni una stagione ricca di amore, passione e viaggi. Prima Mykonos e Capri, ora la Costiera Amalfitana.

Giovanni Naldi, chi è il nuovo fidanzato di Michela Quattrociocche

Si sa poco e nulla di Giovanni Naldi, il nuovo fidanzato di Michela Quattrociocche. Erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri, suo padre è alla guida della Roberto Naldi Collection. La società possiede numerosi hotel di lusso come il prestigioso Parco dei Principi Grand Hotel & SPA a Roma. Tra gli altri anche l’Hotel Splendide Royal Roma, l’Hotel Splendide Royal Lugano, l’Hotel Splendide Royal Parigi. Tutte strutture extralusso, che la famiglia Naldi guida da generazioni. Giovanni è oggi nel Consiglio Direzionale della società, insieme alla sorella Adele.

Perché Michela Quattrociocche e Aquilani si sono lasciati

Il matrimonio tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani è durato dal 2012 al 2020. La loro storia d’amore è iniziata però nel 2008: in precedenza Michela ha amato Matteo Branciamore, star de I Cesaroni. Alberto e la moglie hanno avuto due figlie: Aurora e Diamante, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Per la famiglia Michela – diventata famosa grazie al film Scusa ma ti chiamo amore – ha accantonato il suo lavoro, accontentandosi di piccole collaborazioni nel mondo dello spettacolo. La Quattrociocche ha inoltre girato il mondo per seguire il lavoro dell’ex marito nel mondo del calcio. Ad oggi restano ignoti i motivi della rottura tra attrice e sportivo.

L’accordo di riservatezza tra Michela Quattrociocche e Aquilani

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno definito la loro separazione sofferta ma inevitabile. Per il momento i diretti interessati preferiscono non aggiungere ulteriori dettagli sul divorzio. Secondo qualcuno i due avrebbero firmato un accordo di riservatezza per non divulgare particolari su quanto accaduto durante gli ultimi mesi di matrimonio. Un modo per proteggere la loro privacy ma soprattutto quella delle figlie Aurora e Diamante, ancora bambine.