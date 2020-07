Michela Quattrociocche e Giovanni prima uscita pubblica: il gossip

L’attrice Michela Quattrociocche è tornata alla ribalta della cronaca rosa grazie ad alcune indiscrezioni riguardanti la sua presunta love story con l’imprenditore Giovanni, riportate dal sito online Dagospia. Ormai è definitivamente concluso l’amore tra la protagonista della pellicola cinematografica ‘Scusa ma ti chiamo amore’ (girata al fianco di Raoul Bova e con la regia di Federico Moccia) e l’ex calciatore Alberto Aquilani. Secondo quanto riportato recentemente dal settimanale di gossip Chi, il cuore dell’attrice batterebbe per il rampollo della celebre famiglia di albergatori, proprietari tra gli altri anche dell’Hotel Parco dei Principi di Roma. A queste indiscrezioni si sono aggiunte anche quelle delle ultime ore del sito di Roberto D’Agostino, secondo cui la coppia Quattrociocche-Naldi ormai non si nasconderebbe più. Secondo quanto riportato, la coppia sarebbe finalmente apparsa per la prima volta insieme in pubblico al compleanno di Laura Chiatti a Perugia.

L’incontro tra Michela Quattrociocche e Giovanni

Michela, da sempre appassionata di sport, avrebbe incontrato per la prima volta Giovanni nella palestra dell’hotel Parco dei Principi di Roma. Per mesi si sono rincorsi i rumors circa la love story tra i due, senza però aver mai una certezza. La Quattrociocche, infatti, ha sempre voluto tutelare la sua vita privata, ancor di più in questa circostanza, considerando che Giovanni non è certo un personaggio noto alla cronaca rosa. Da quanto riportato dal sito Fanpage.it le amiche dell’attrice sono state colpite dal fascino dell’imprenditore. L’ex marito di Michela sarebbe al corrente della love story tra l’ex moglie e l’imprenditore.

La fine del matrimonio tra Michela e Alberto Aquilani

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche avevano annunciato la fine del loro matrimonio lo scorso maggio. I due hanno dato l’annuncio attraverso un post condiviso sui rispettivi profili Instagram. Come si legge anche nel post i due avrebbero preferito il silenzio, anche in considerazione del grave periodo emergenziale dovuto al Coronavirus. Le continue richieste di amici e parenti hanno indotto la coppia a chiarire la situazione. “Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci” si legge nel post. Una scelta consapevole, ma anto sofferta, anche in considerazione del fatto che la coppia ha due figlie.