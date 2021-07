Michela Quattrociocche cerca il terzo figlio dal nuovo compagno Giovanni

Prosegue a gonfie vela la storia d’amore tra Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi. I due fanno coppia fissa da circa un anno. Una relazione già diventata molto solida tanto che l’attrice lanciata da Scusa ma ti chiamo amore sarebbe pronta ad allargare la famiglia. La succosa indiscrezione è riportata dal settimanale Diva e Donna.

Come riporta la rivista edita da Cairo Editore l’interprete classe 1988 sta vivendo una vera e propria favola e per questo sarebbe pronta ad avere un terzo figlio. Michela Quattrociocche è già mamma di Aurora e Diamante, rispettivamente di 11 e 7 anni, avute dall’ex marito Alberto Aquilani.

“I lavori sono in corso”, assicura la rivista di gossip. In attesa di annunci ufficiali Michela Quattrociocche si gode la sua seconda estate in compagnia di Giovanni Naldi. I due sono inseparabili e su Instagram non mancano le foto di coppia, dove appaiono più che mai raggianti, complici e innamorati.

Giovanni Naldi, chi è il nuovo fidanzato di Michela Quattrociocche

Si sa poco e nulla di Giovanni Naldi, il nuovo fidanzato di Michela Quattrociocche. Erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri, suo padre è alla guida della Roberto Naldi Collection. La società possiede numerosi hotel di lusso come il prestigioso Parco dei Principi Grand Hotel & SPA a Roma.

Tra gli altri anche l’Hotel Splendide Royal Roma, l’Hotel Splendide Royal Lugano, l’Hotel Splendide Royal Parigi. Tutte strutture extralusso, che la famiglia Naldi guida da generazioni. Giovanni è oggi nel Consiglio Direzionale della società, insieme alla sorella Adele.

Perché Michela Quattrociocche e Aquilani si sono lasciati

Il matrimonio tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani è durato dal 2012 al 2020. La loro storia d’amore è iniziata però nel 2008: in precedenza Michela ha amato Matteo Branciamore, star de I Cesaroni. Per amore di Aquilani e della famiglia Michela ha accantonato il suo lavoro nel mondo dello spettacolo.

Ignoti i motivi della separazione tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani. L’attrice e lo sportivo hanno sempre vissuto il loro legame nella massima discrezione e riservatezza. Dopo il divorzio hanno mantenuto un ottimo rapporto, soprattutto per il bene delle figlie Aurora e Diamante.