Michela Persico e Rugani, via la fede: terremoto matrimoniale, i motivi

Fulmine a ciel sereno, Daniele Rugani e Michela Persico starebbero attraversando una profonda crisi. Secondo alcuni presunti ben informati il matrimonio sarebbe addirittura già finito. Come riferisce SportMediaset, la giornalista bergamasca 34enne in questo momento si trova a Forte dei Marmi insieme al figlio Tommaso. Con lei non c’è il marito. Ma non è questo il punto: il punto è che la Persico ha levato la fede della mano sinistra. Rugani, che nella stagione calcistica appena conclusa ha giocato in Olanda vestendo la maglia dell’Ajax, è appena rientrato ed ora è pronto a rappresentare nuovamente i colori della Juventus nel Mondiale per Club.

A confermare la crisi matrimoniale è stato anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha sostenuto, attraverso una storia diffusa sul suo profilo Instagram, che i due coniugi “si sarebbero traditi più volte a vicenda”. Rosica ha dichiarato che ha deciso di raccontare ciò dopo aver visionato “prove”, assicurando che quel che dice è al “100% vero”. Le indiscrezioni, per il momento, sono naturalmente da prendere con le pinze. Si attendono conferme o smentite da parte dai diretti interessati che, per il momento, non hanno commentato le voci che stanno circolando sulla loro vita privata e sentimentale. Sia Persico sia Rugani hanno infatti le bocche cucite.

Le tappe della love story vissuta da Michela Persico e Daniele Rugani

Il difensore lucchese e la showgirl bergamasca fanno coppia da circa nove anni. Si sono conosciuti nel 2016. Quattro anni dopo hanno accolto il figlio Tommaso, venuto alla luce nel settembre 2020. Un anno fa il rapporto era stato coronato con le nozze. Il matrimonio si è svolto il 29 maggio 2024, con la cerimonia che ha avuto inizio con un momento intimo e solenne presso la Chiesa di San Carlo Borromeo a Torino. Michela e Daniele hanno poi festeggiato nel suggestivo scenario offerto dal Castello di Montaldo.

A distanza di dodici mesi dalle celebrazioni, pare che il legame sia in forte crisi. Ulteriore dettaglio che spinge verso questa pista è che i due coniugi (o già ex) da settimane non pubblicano alcun post assieme sui rispettivi social.