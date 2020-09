Michela Persico e Daniele Rugani, è nato il primo figlio: annuncio e foto

Michela Persico, 29 anni, è diventata mamma assieme al compagno Daniele Rugani, 26, calciatore in forza alla Juventus. L’annuncio della lieta notizia è giunto attraverso un post Instagram dove la coppia si è ritratta assieme al figlio da poco venuto alla luce, sul lettino d’ospedale. Nessuna censura sul volto del bebè. La neo madre e il neo padre hanno deciso di mostrarlo subito sulla piazza social. Sorrisi, sollievo e gioia: questo è ciò che trapela dal quadretto familiare che ha subito fatto incetta di like e commenti di congratulazioni da parte di fan, amici e colleghi. Il nome scelto da Daniele e Michela per il loro primogenito è Tommaso. Proprio la Persico lo ha reso noto pochi giorni fa con un originale post social in cui si è mostrata con il pancione con su scritto il nome scelto per il nascituro. Oggi la conferma: “Tommaso Rugani 18-09-2020”.

La giornalista sportiva ha inoltre fatto sapere che il frutto d’amore pesa 3,4 kg. Ricordiamo che la gravidanza non è iniziata nel migliore dei modi. Michela e Daniele hanno vissuto i primi mesi di dolce attesa in concomitanza con lo scoppio della pandemia di coronavirus, cioè durante i drammatici mesi di marzo e aprile 2020. Inoltre, sia la Persico sia il giocatore bianconero sono risultati positivi al tampone. All’epoca dei fatti non hanno nascosto lo spavento provato e i timori che li hanno attanagliati. Fortunatamente sono poi guariti e tutto è andato bene, nonostante il contagio. Oggi il regalo più bello: il piccolo Tommaso ha visto la luce, in un clima ben differente rispetto a quello respirato la scorsa primavera. Certo il virus continua a circolare e continua a seminare paura, ma il contesto è meno tragico se si guarda ai momenti infernali della quarantena.

La storia d’amore tra Michela Persico e Daniele Rugani

Rugani e Michela stanno assieme da circa quattro anni. Galeotto fu un evento sportivo in cui il toscano rimase stregato dalla giornalista. Un colpo di fulmine che fece sì che il calciatore contattò la Persico su Facebook. Si fissò un appuntamento. Evidentemente l’incontro diede i frutti sperati. Infatti i due, da allora, non si sono più persi di vista.