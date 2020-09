Michela Persico e Daniele Rugani: scelto il nome del figlio, l’annuncio

Michela Persico, che ha saputo di essere rimasta incinta in pieno lockdown, nelle scorse ore ha svelato il nome scelto per il figlio che aspetta dal calciatore in forza alla Juventus Daniele Rugani. La notizia l’ha data in modo originale, tramite un post su Instagram. Si è immortalata con il pancione in vista. E sul pancione ha scritto “Tommaso”. Dunque la scelta della coppia è ricaduta su tale nome. Ricordiamo che sia la giornalista sportiva sia l’atleta bianconero sono entrambi risultati positivi nei mesi scorsi al coronavirus. Prima ha avuto esito del tampone Daniele (il primo calciatore della serie A che è risultato tra gli infetti), pochi giorni dopo è stata la volta della Persico.

Michela Persico svela il nome del figlio che aspetta con Daniele Rugani: “Tommaso”

Oggi la situazione relativa al coronavirus è tutt’altro che risolta. I casi sono in aumento vertiginoso in Italia e nel mondo. Fortunatamente la situazione degli ospedali è sotto controllo a differenza di quanto capitato a marzo e aprile dove l’emergenza ha assunto dei contorni drammatici. Ed è proprio in quel periodo che Michela rendeva noto di aver contratto il Covid e al contempo di essere in dolce attesa. All’epoca la giovane confessava di aver parecchia paura anche perché non erano ancora chiari gli sviluppi del virus sulle donne in gravidanza. Oggi si sa che le future mamme, eccezion fatta per casi particolari, non mettono a repentaglio la vita che portano in grembo se contagiate. Tornando a Daniele e Michela, dopo lo spavento iniziale, sono tornati a sorridere e sono guariti. Ora non resta che attendere l’arrivo del piccolo Tommaso che dovrebbe nascere a brevissimo.

Michela Persico al nono mese di gravidanza

Michela è entrata nel nono mese di gravidanza. La scorsa settimana, come lei stessa ha reso noto via social tramite un post su Instagram, ha sostenuto la penultima visita prevista prima del parto. Tommaso pesa circa 2,4 kg e la dolce attesa prosegue tranquillamente. Al suo fianco è apparso il compagno Daniele Rugani. Ultimi giorni di ‘coppia’: la famiglia ormai si sta allargando, da due a tre.