Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini stanno insieme? Tutta la verità

Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini: tutta la verità sul loro rapporto

Continua a far discutere il legame speciale che hanno Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini. Durante il Grande Fratello 16 più di qualcuno ha parlato di una relazione segreta tra i due. Da Cristian Imparato a Guendalina Canessa, in molti hanno puntato il dito contro Michael, figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi. A tre mesi dalla conclusione del reality show di Barbara d’Urso l’ex studente di Filosofia ha chiarito la situazione in un’intervista concessa a Novella 2000. Michael ha ribadito una volta per tutte che rapporto ha con il fratello di Luca Onestini e cosa è successo dopo il programma che li ha resi popolari.

Le dichiarazioni di Michael Terlizzi su Gianmarco Onestini

“Con Gianmarco Onestini è solo amicizia e nulla più! Lo conoscevo già prima di entrare al Grande Fratello, nella Casa abbiamo solo rafforzato la nostra intesa e oggi lo considero uno dei miei migliori amici“, ha assicurato Michael Terlizzi. I due, prima di essere scelti da Barbara d’Urso, sono infatti stati tentatori a Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi. “So che Gianmarco ha tantissime pretendenti, ma non credo abbia ancora trovato quella giusta per lui. Per quanto mi riguarda ci sto lavorando: di ragazze interessanti ce ne sono parecchie. Per ora non posso e non voglio divi molto”, ha aggiunto Michael.

Grande Fratello, Michael Terlizzi e il flirt con la bella Isabel

Proprio di recente Michael Terlizzi è stato pizzicato in compagnia di Isabel, un’affascinante performer. Nonostante i teneri atteggiamenti (qui le foto), il ragazzo ha preferito non svelare di più. Intanto è certo il suo ritorno in tv nei prossimi mesi. “Televisione? Posso dire solo che ci sono tantissime cose che bollono in pentola”, ha confidato il 32enne.