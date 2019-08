Grande Fratello, Michael Terlizzi non è gay: flirt in corso con Isabel FOTO

Michael Terlizzi del Grande Fratello avvistato con un’avvenente mora: le foto

Altro che gay, Michael Terlizzi è etero e lo ha chiaramente mostrato negli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Vero. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 è stato beccato all’Acquatica Park di Milano in compagnia di un’affascinante mora. Tra i due – come potete vedere nelle foto più in basso – l’intesa è palpabile. Michael e la ragazza si scambiano coccole, abbracci e lunghi sguardi di intesa. Effusioni inequivocabili che trovano conferma nelle parole del figlio di Franco Terlizzi. Alla rivista il giovane ha infatti confermato che c’è un feeling particolare con la brunetta, il cui nome è Isabel. Si tratta di una ballerina e performer che Michael ha conosciuto due anni fa a Firenze e che ha rivisto solo di recente, complice il trasferimento di Isabel in Lombardia.

Le parole di Michael Terlizzi sulla misteriosa Isabel

“Adesso Isabel si è trasferita a Milano e quando sono uscito dalla Casa abbiamo ripreso a vederci. Ho capito che fra noi c’era un feeling particolare e anche degli interessi che ci accomunavano”, ha dichiarato Michael Terlizzi a Vero. “È ancora troppo presto per tracciare il nostro futuro sentimentale. Vi posso solo dire che, come dice il detto, se sono rose fioriranno”, ha aggiunto. Michael ha inoltre ribadito – per l’ennesima volta! – di non essere gay: “Sono sempre stato etero e questo vociferare è solo una cattiveria nei miei confronti. Invito coloro che mi puntano il dito contro a dimostrare a me o all’opinione pubblica qualsiasi tipo di materiale che possa affermare il contrario. Foto, riferimenti a fatti accaduti, eventuali pseudo compagni o altro”.

La nuova vita di Michael Terlizzi dopo il Grande Fratello

Grazie all’esperienza del Grande Fratello 16 Michael Terlizzi ha rafforzato la sua amicizia con Gianmarco Onestini, che continua a frequentare con una certa assiduità. Ma il programma di Barbara d’Urso ha permesso a Michael di fare anche i conti con la sua malattia. “In passato ne ho sofferto molto e non accettavo l’idea di non poter fare tutto come gli altri. Da quando sono entrato nella Casa ho iniziato letteralmente a fregarmene. Ora voglio riscattarmi”, ha puntualizzato.