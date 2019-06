Michael Terlizzi gay? Vladimir Luxuria chiarisce tutto

Vladimir Luxuria: le nuove dichiarazioni su Michael Terlizzi

Michael Terlizzi è gay o non è gay? Nonostante la sua eliminazione dal Grande Fratello 16 la questione continua a tenere banco. In un’intervista radiofonica a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Vladimir Luxuria ci ha tenuto a chiarire la situazione. L’ex parlamentare conosce da tempo il modello e la loro amicizia si è approfondita nel corso dell’ospitata di Vladimir nella Casa più spiata di Italia. La Luxuria ha precisato che non ha particolarmente apprezzato il modo in cui si è parlato della vicenda e che il coming out di una persona non deve certo dipendere dalle decisioni altrui. Detto questo Vladimir ha espressamente chiarito che Michael non è gay e che il suo problema principale, quello che gli causa tanta timidezza e riservatezza, è dovuto espressamente alla malformazione al braccio che ha dalla nascita.

Michael Terlizzi non è gay: parola di Vladimir Luxuria

“Michael Terlizzi non è gay. In caso contrario avrebbe già fatto coming out e poi la sua è una famiglia aperta, non ci sarebbero problemi”, ha ammesso Vladimir Luxuria in radio. “Per questo fatto Michael aveva pure paura di passare per omofobo. Mi diceva: “Non è che dicendo che non sono gay passo per omofobo?”, ha aggiunto l’opinionista di Barbara d’Urso. Che ha spiegato pure il motivo per il quale Terlizzi Junior ha avuto poche storie sentimentali nella sua vita: “Il problema al braccio lo ha sempre un po’ frenato e imbarazzato”.

Perché Michael Terlizzi non è arrivato in finale

A detta di Vladimir Luxuria, poi, Michael Terlizzi non sarebbe arrivato alla finale del Grande Fratello 16 (prima della sua eliminazione effettiva era uno dei concorrenti favoriti alla vittoria) per colpa di Francesca De André. Nel corso della terzultima puntata Michael ha preferito nominare Erica Piamonte anziché Francesca, che l’aveva attaccato pubblicamente in più di un’occasione. “Al pubblico quella nomination non è piaciuta”, ha sottolineato la Luxuria.