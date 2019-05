Michael infastidito da Mila, ancora insinuazioni: “Ti manca Cristian?”, la risposta

Grande Fratello, Michael Terlizzi infastidito da Mila Suarez che insinua ancora sia gay

L’argomento Michael Terlizzi gay continua a tenere banco all’interno della Casa del Grande Fratello 2019. A sollevare i primi dubbi è stato Cristian Imparato durante i primi giorni e seppure sono passate settimane, pare ci sia ancora qualcuno convinto che a Michael piacciano i ragazzi. Lui ha smentito in ogni occasione e in ogni modo possibile. Eppure, Mila Suarez nel daytime di oggi è tornata a parlare dell’argomento. Lo ha fatto anche con Michael, ma quest’ultimo era visibilmente infastidito dalle domande della ragazza. Mila si è avvicinata al gruppo in questi giorni, ma forse avrebbe dovuto aspettare prima di manifestare queste perplessità a Michael. Soprattutto perché lui ha già detto e ridetto di non essere gay.

Michael Terlizzi risponde a Mila: “So bene cosa voglio, io sono etero”

Tutto è avvenuto di sera in giardino, Mila e Michael sono rimasti soli a parlare. Il figlio di Franco Terlizzi, che lo ha difeso a spada tratta in studio contro Cristian, ha ribadito di non avere dubbi in tal senso. Queste le sue parole: “So bene cosa voglio, io sono etero. Tutto sta continuando a girare su questo fatto del gay o non gay. Io mi devo ancora realizzare, non ho avuto tempo di pensare a cosa voglio fare nella vita. Per questo non mi voglio impegnare”. Michael quindi ha anche spiegato a Mila perché non è stato mai fidanzato. Questo e altro hanno fatto sospettare Mila, infatti: “Non si capisce, è chiuso non si riesce ad aprire. Vuole nascondere qualcosa o forse non ci riesce. Secondo me è una scusa, non ha nemmeno un genere di donna che gli piace”.

Gf, Mila chiede a Michael se gli manca Cristian: la risposta

Tuttavia, in un secondo momento, Michael Terlizzi al Gf si è lamentato con altri concorrenti delle domande ricevute da Mila. Quest’ultima gli ha anche chiesto se gli mancasse Cristian in casa: “Con Mila non sono mai sceso molto in confidenza, l’ha capito che io sono assolutamente etero. Non riesco a capire per quale motivo continui a chiedermi di Cristian. È un amico come gli altri, né più né meno. Punto”, ha detto ancora Michael in confessionale.