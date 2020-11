Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, i segreti del matrimonio

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas festeggiano i 20 anni di matrimonio. Un’unione quasi fiabesca così come il loro incontro raccontato su Instagram da lui. Un post pubblicato sul suo profilo. Una foto di loro due il giorno delle loro nozze e poi un breve commento che recita: “Buon ventesimo anniversario, tesoro! Ti amo da sempre e per sempre”. E poi l’invito ai suoi followers ad alzare il volume della clip condivisa nel post.

Sì, perché Douglas ha raccontato come si è conosciuto con la moglie, cosa ha pensato la prima volta che l’ha vista e come ha agito per poterla conquistare. L’attore ha confessato di aver adocchiato Catherine nel film “La maschera di Zorro” uscito nel 1998. Ha dichiarato di essere rimasto colpito dalla sua interpretazione e di aver pensato quanto fosse incredibile allora la ragazza. L’occasione per poterla incontrare si presentò poi per Douglas ad agosto dello stesso anno. L’attore aveva scoperto che l’intero cast del film avrebbe partecipato al Deauville Film Festival in Francia. Lui ovviamente non si era fatto scappare la chance e aveva fatto di tutto per vederla.

Il resto è storia. Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas si fidanzarono qualche mese dopo e a distanza di due anni circa, nell’agosto del 2000, nacque il loro primo figlio Dylan. A seguire, tre anni dopo, il 18 novembre del 2003 l’attrice diede alla luce la loro secondogenita Carys. Mentre si sposarono nel 2000.

E inizia proprio così la clip che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram Catherine. Un video che vuole essere una specie di album ricordo dove vengono messi insieme tutti i favolosi momenti che la coppia ha vissuto. La prima foto che si vede risale al giorno delle nozze. Lei in abito bianco, con strascico chilometrico che bacia lui, in smoking. E al centro una scritta “Ti amo”. Seguono una serie di foto e pezzetti di video in cui si susseguono scene di vita quotidiana con i propri figli e scene di film.

Infine, una dedica, quella di Catherine che ringrazia il marito per gli anni passati insieme, l’amore e le risate:

“Vent’anni fa io e Michael ci siamo sposati. Che notte magica fu quella! 7304,85 giorni e notti insieme, ti amo ora come allora. Grazie per l’amore e le risate.” https://www.instagram.com/p/CHuzqD7HFLy/

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, la storia d’amore

Un corteggiamento serrato finito in favola ma come tutte le storie d’amore anche quella fra Catherine e Michael ha affrontato momenti difficili. Seppure Douglas al loro primo incontro avesse già deciso che quella sarebbe stata la madre dei suoi figli, la coppia ha avuto alti e bassi. Ad iniziare dalla dipendenza carnale dell’attore, subito dopo la nascita della figlia Carys; a seguire con il tumore alla gola che è riuscito fortunatamente a curare.

Lei, invece, ha sofferto di depressione. Nel 2013 l’attrice è stata ricoverata per tale disturbo e ha chiesto al marito di andarsene di casa, tanto da decretare la fine del loro matrimonio. Infine, si sono rimessi insieme un anno dopo. È il caso di dire che “l’amore vince su tutto”. Da allora infatti non si sono più lasciati e sono una delle coppie più longeve di Hollywood.