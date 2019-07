Michael Douglas: la vita dopo il cancro e l’amore per Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas si racconta in un’intervista: ecco come affronta la vita dopo il cancro

Il famosissimo attore americano, Michael Douglas, si lascia intervistare da Vanity Fair. La rivista interroga Douglas sugli aspetti più importanti ma anche intimi della sua vita, a partire dal cancro alla lingua che lo ha colpito diverso tempo fa e l’amore per la moglie, la bellissima Catherine Zeta-Jones. Figlio di Kirk Douglas, Michael scopre di essere ammalato di cancro alla gola, ma solo tre anni dopo dalla notizia dice la verità: in realtà, la malattia lo ha toccato alla lingua. Allora spiegò che era stato il suo medico a consigliargli di mentire a metà, in quanto l’operazione alla lingua avrebbe potuto deturpare il suo viso, e raccontando invece del tumore alla gola avrebbe evitato qualsiasi domanda scomoda dalla stampa. Nonostante questo, l’attore nel 2011 sconfigge la brutta malattia, ed ora anche se sta bene deve sottoporsi a controlli serrati.

Michael Douglas: come sta ora dopo il cancro alla lingua

Aveva preoccupato tutti i suoi fan, quando uscì la notizia del tumore di Michael Douglas. A Vanity Fair, l’attore hollywoodiano racconta come sta ora e come è cambiata la sua vita dopo la scoperta della malattia. “Ho dovuto sottopormi ad una pesante chemioterapia, sono dimagrito tantissimo“, ha esordito l’attore che ha spiegato che l’amore della sua famiglia e delle persone care lo hanno aiutato in quel percorso difficile. “Adesso faccio controlli ogni sei mesi“. Di certo è cambiato il suo modo di guardare alla vita: “Non do più per scontata la vita come tutto quello che ho. Cerco di godere ogni momento quotidiano e, soprattutto, di avere la famiglia vicina: in fondo, è quello che conta di più“, famiglia che ha avuto accanto e insieme alla splendida Catherine Zeta-Jones, che ha sposato nel 2000.

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones: quel matrimonio che dura da 19 anni

Un amore forte quello che lega Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. La coppia ha due figli, Carys Zeta e Dylan Michael. Douglas racconta ancora a Vanity Fair di esser stato quasi ossessionato dalla dolce metà: “Ero ossessionato dal conoscerla e ci riuscii grazie ad un amico. La prima volta che uscimmo a cena le dissi che sarei diventato il padre dei suoi figli. Lo so, fu arrogante e azzardato da parte mia… Ma adesso siamo sposati da molti anni“.