Michael Bublé, lacrime di gioia: figlio malato di tumore, incubo finito

Ci sono ottime notizie sul fronte Michael Bublé. Tutti i fan dell’artista che da anni erano con il fiato sospeso per le condizioni di salute del figlio potranno da ora tirare un sospiro di sollievo. Il piccolo Noah infatti sta molto meglio e ha sconfitto il cancro.

A confermarlo in una recente intervista concessa su Zoom a il Corriere della Sera è lo stesso artista. Michael Bublé ha raccontato che il suo incubo è finalmente finito. “Abbiamo fatto un ultimo esame dopo e 5 anni sta bene. Quando è uscito “Love” nel 2018 non ero ancora pronto, ero un sopravvissuto avevo subito il colpo” ha commentato Bublé, indicando il volto carico di lacrime di gioia.

Noah aveva scoperto di avere un tumore allo stomaco quando aveva appena 3 anni. L’annuncio era arrivato con un comunicato stampa di Bublé, proprio mentre il cantante stava lavorando al disco Love. Ai tempi (era il 2016) Bublé aveva deciso di ritirarsi dalle scene per poter seguire il piccolo nel suo percorso medico. Lo scorso anno, in ogni caso, l’artista ci aveva fornito aggiornamenti confortanti sulle condizioni di salute di Noah, che fortunatamente stava rispondendo bene alle cure.

L’intervista al Corriere è servita a Michael Bublé anche e soprattutto per presentare il suo ultimo progetto discografico. All’interno di Higher, questo il titolo dell’album, c’è anche una piccola sorpresa. Tra i brani in tracklist c’è infatti anche un pezzo firmato proprio insieme al piccolo Noah. Parlando del pezzo, l’artista ha spiegato: “Stavo scrivendo con Ryan Tedder e gli ho detto che mio figlio mi aveva appena cantato un ritornello interessante”.

A breve, tra l’altro, Michael Bublé diventerà padre per la quarta volta. Dopo Elias, Vida Amber Betty e Noah in casa Bublé è in arrivo un nuovo bebé. Luisana Lopilato, la compagna conosciuta sul set del videoclip Haven’t Met You Yet, è incinta: l’annuncio è giunto tramite il videoclip di I’ll never not love you a fine febbraio, in barba alle voci che volevano i due pronti al divorzio.

Michael Bublé è ora finalmente pronto a rimettersi in moto e a girare il mondo con un tour mondiale che però, causa pandemia, non farà tappa in Italia.