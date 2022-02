Michael Bublè, quarto figlio in arrivo dopo il rischio divorzio da Luisana

Michael Bublè diventerà papà per la quarta volta! La famiglia si allargherà ben presto e in queste ore sta circolando la notizia della nuova gravidanza della moglie Luisana. Il cantante di origini canadesi si prepara ad accogliere tra le sue braccia il suo quartogenito. La coppia ha già tre figli: Noah di 8 anni, Elias di 6 anni e Vida di 3 anni. Si sono conosciuti sul set del videoclip di Haven’t Met You Yet e non si sono più lasciati. L’incontro quindi risale al 2009, due anni dopo si sono sposati e adesso la loro famiglia crescerà ancor di più. Un video che è stato condiviso dal cantante nei giorni scorsi per mostrare come tutto è iniziato tra lui e Luisana e per annunciare una notizia in arrivo, che spiegherà come sta proseguendo la loro storia d’amore.

Secondo il sito TMZ il prossimo passo sarà proprio annunciare l’arrivo del quarto figlio e lo farà con il video del suo nuovo singolo I’ll Never Not Love You. Il sito ha già visto il video in anteprima e ha diffuso la notizia della gravidanza. Hanno scelto un modo originale per rivelare che diventeranno di nuovo genitori e che richiama il loro primo incontro. Anche il giorno non è stato scelto a caso: sarà oggi, 22 febbraio 2022, un giorno speciale perché ha la data palindroma.

Nel video la moglie di Bublè mostrerà il pancione e ripercorrerà le corsie di un supermercato. Sì, lo stesso luogo protagonista del videoclip che li ha fatti innamorare. Tutto insomma è stato scelto con cura e nulla è stato lasciato al caso per questo annuncio. “Non vedo l’ora che vediate questo video musicale”, ha fatto sapere poche ore fa Bublè su Instagram. Per il momento sui social la coppia sta mantenendo il silenzio, ma appena il video sarà online allora è facile aspettarsi foto e messaggi anche da parte loro. E magari sveleranno anche quando nascerà il quarto figlio.

Michael Bublè e la moglie Luisana stanno vivendo un grande amore, che però è stato messo a dura prova dalla malattia del figlio maggiore. Noah ha lottato contro un tumore, scoperto quando aveva solo tre anni. Nel 2019 Michael ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle possibilità di divorzio tra lui e sua moglie. Quando hanno affrontato il dramma del figlio, infatti, un medico li mise in guardia sulle possibilità che questo dolore potesse separarli. “Ci raccontò che il 92% delle coppie che affrontano difficoltà di questo genere poi divorziano. E l’8% che restano insieme, molto spesso hanno altri figli”, queste le sue parole in quella intervista. Loro per fortuna fanno parte di quell’8%: Michael Bublè e Luisana diventeranno di nuovo genitori.