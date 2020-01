Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: “Cartolina da Kustendorf”. L’amore dura

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, l’amore procede a gonfie vele. La crisi è ormai in archivio: “Cartolina da Kustendorf”

Come stanno Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì? Benone. La coppia, che ha vissuto circa un anno fa una burrasca sentimentale, ha ripreso a danzare sulle ali dell’amore. La crisi, con conseguente separazione a fine 2018, sembra ormai un lontano ricordo (i due si sono riappacificati poi nel febbraio 2019). A certificare l’intesa ritrovata anche l’ultimo post social dell’attrice, che nelle scorse ore è tornata a ritrarsi felice e spensierata assieme al regista. Una bella “Cartolina da Kustendorf” che toglie qualsivoglia ombra sul felice ritorno in love. ‘L’amore è eterno finché dura’, recita il titolo di un fortunato film di Carlo Verdone e…

La Ramazzotti e Virzì, un anno dopo la crisi

E fino a quando durerà l’amore di Paolo e Micaela? A giudicare dagli sviluppi post crisi, molto. Dopotutto ciò che non spezza, fortifica. E dunque si preannuncia un futuro roseo per la coppia che intanto è in viaggio in Serbia, a Kustendorf, piccolo paese che dista circa 200km da Belgrado. Si rimane sempre in tema di cinema visto che si tratta del villaggio tradizionale fatto costruire dal regista serbo Emir Kusturica per il film ‘La vita è un miracolo’. Per la sua creazione il regista balcano ha ricevuto il “Premio europeo d’architettura Philippe Rotthier” nel 2005.

Le tappe della love story di Micaela e Paolo: matrimonio, separazione e riappacificazione

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono sposati a Livorno. Correva il 17 gennaio 2009, quando celebravano l’unione. Galeotto fu il set del film ‘Tutta la vita davanti’. Poi la gioia del primo figlio, Jacopo, che è nato il 1º marzo 2010. Tre anni dopo, il 15 aprile 2013, la coppia ha accolto la figlia Anna, il cui parto è stato ripreso nel film ‘Il nome del figlio’. Poi la crisi e la separazione avvenuta nel novembre 2018. Il distacco è però durato pochi mesi, nemmeno una manciata visto che nel febbraio 2019 viene annunciata la loro riappacificazione.