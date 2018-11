Micaela Ramazzotti e il marito Paolo Virzì si sono lasciati: separazione dopo 10 anni

By

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati: la separazione dopo 10 anni di matrimonio

La notizia del giorno riguarda la separazione tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Si sono lasciati dopo 10 anni d’amore, ma le loro strade si sarebbero separate già qualche mese fa. Procediamo per gradi nell’analizzare la notizia sulla coppia. È stato Il Messaggero a fornire la news sulla vita privata della coppia del cinema italiano. Stando a racconti di persone vicine ai due, sarebbe stata l’attrice a chiedere la separazione al marito. Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti avrebbero festeggiato 10 anni di matrimonio il prossimo gennaio. Un traguardo che non festeggeranno, ovviamente, perché la loro storia è giunta al capolinea. Hanno due figli, Jacopo e Anna, di rispettivamente 9 e 6 anni.

Micaela Ramazzotti ha chiesto la separazione al marito Paolo Virzì? Il gossip

Paolo e Micaela vivrebbero separati già da un paio di mesi, continuando a dedicarsi ai loro impegni di lavoro. Sono su due set diversi, lui è impegnato nel film Notti magiche mentre lei sta girando l’ultimo film Un anno in Italia. La loro storia d’amore è nata nel 2007 durante le riprese di Tutta la vita davanti e si sono innamorati nel giro di poco tempo. Hanno mantenuta segreta la relazione fin quando hanno potuto, poi sono usciti allo scoperto. Si sono sposati ed è arrivato il primo figlio, Jacopo. Sembravano essere una coppia solida, per questo invidiata da molti nel mondo del cinema. Hanno lavorato insieme un paio di volte, oggi scopriamo che la magia si è interrotta. Micaela Ramazzotti e suo marito Paolo Virzì si sono lasciati e avrebbero avviato la separazione.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano: la coppia del cinema si dice addio

L’attrice e il regista, lei 39 anni e lui 54, non hanno ancora commentato la notizia e probabilmente non ci sarà nessun annuncio pubblico, come è successo con Simona Ventura e Gerò Carraro. Gli amanti del cinema italiano dovranno rassegnarsi alla fine di questo amore: Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati.