Micaela Ramazzotti e Virzì, lite devastante e ambulanza sul posto

Furibonda e inaspettata lite in pubblico, in un locale a Roma, tra i due ex coniugi Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Scene da far west tanto che sono addirittura dovuti intervenire i carabinieri e le ambulanze per sedare l’alterco. La situazione è precipitata in piazza Albania, nel quartiere Aventino della Capitale. A riferire ciò che è avvenuto è stato il quotidiano Il Messaggero, che ha raccontato che è volato di tutto durante la diatriba. Per aria sono finiti piatti, posate e sedie, conditi da insulti e offese reciproche. Addirittura si sarebbe arrivati alle mani, con spintoni. Da un regista quotato di 60 anni e da un’attrice celebre 45enne non ci si aspettava una simile sceneggiata, ma tant’è.

La lite si sarebbe consumata innanzi al proprietario del locale e agli altri clienti presenti. La scintilla che ha portato al patatrac si è accesa quando la Ramazzotti sarebbe stata raggiunta al suo tavolo dall’ex marito. Lei era seduta con il suo nuovo compagno Claudio Pallitto e con uno dei figli avuti da Virzì. Lui invece era in compagnia dell’altro frutto d’amore nato dal matrimonio con l’attrice e della sua primogenita venuta alla luce da una relazione precedente. L’incontro nel locale sarebbe avvenuto casualmente. Ed è finito malissimo.

Prima ci sarebbe stata una battuta, poi sarebbero arrivati insulti e offese. Il clima si è così fatto incandescente e si è passati al lancio di oggetti. Pare che gli altri clienti presenti abbiano addirittura lasciato il locale e che una ragazza si sarebbe sentita male. I titolari della proprietà non sono riusciti a riportare la calma. Per questo sono stati chiamati i carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza che ha medicato la figlia del regista per alcuni graffi riportati.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti: l’amore, i figli e il divorzio

Il regista e l’attrice hanno cominciato a frequentarsi nel 2008. Galeotto fu il set del film Tutta la vita. L’anno successivo si sono sposati. Il 1º marzo 2010 è nato il loro figlio Jacopo e il 15 aprile 2013 la secondogenita Anna. Virzì era già padre: nel 1989 ha visto nascere la sua primogenita Ottavia, frutto della relazione avuta con l’attrice Paola Tiziana Cruciani.

Con la Ramazzotti c’è stato un primo addio nel novembre 2018. Pochi mesi dopo la coppia ha annunciato il ritorno di fiamma. La relazione è proseguita fino al marzo 2023, quando si è consumato l’addio definitivo.