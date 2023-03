Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati di nuovo

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì non stanno più insieme. L’attrice e il regista si sono lasciati di nuovo, come spifferato dalla rivista Diva e Donna. Secondo voci molto vicine alla coppia, dopo 16 anni insieme i due condurrebbero ormai vite separate e non vivrebbero nemmeno più sotto lo stesso tetto.

Mentre Micaela Ramazzotti e i due figli sarebbero rimasti nella casa di famiglia, Paolo Virzì si sarebbe trasferito in un appartamento della stessa zona della Capitale. Un modo per rimanere vicini ai suoi bambini, Anna e Jacopo, che hanno rispettivamente 13 e 9 anni e sono molto legati ad entrambi i genitori.

Per la coppia – nata sul set del film Tutta la vita davanti – non si tratta della prima rottura: nel 2018, a sorpresa, avevano annunciato congiuntamente la separazione. Anche in quella occasione Paolo Virzì aveva fatto le valigie ed era andato via di casa.

Poi c’è stato il clamoroso dietrofront: dopo essere stati lontani per alcuni mesi, la crisi tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì era rientrata e pareva addirittura aver rafforzato la loro unione, artistica e sentimentale. Da quel momento l’attrice e il regista sono sempre apparsi sereni e affiatati, pure sui diversi red carpet. Almeno fino ad oggi.

I motivi di questa rottura? Si parla di dissapori che andrebbero avanti ormai da mesi e che avrebbero spinto Virzì e la sua musa, più giovane di 15 anni, a mollarsi per la seconda volta in quasi venti anni. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito le indiscrezioni sul loro conto.

Quel che è certo è che Micaela Ramazzotti è molto impegnata sul lavoro in questo periodo: l’interprete 44enne è una delle protagoniste di The Good Mothers, la serie in sei puntate in onda dal 5 aprile su Disney+ che ha da poco trionfato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, aggiudicandosi il premio Series Award.

La storia d’amore tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Lo scorso ottobre Micaela Ramazzotti aveva rilasciato un’intervista al settimanale Oggi parlando apertamente del suo rapporto con il marito Paolo Virzì. L’attrice non aveva esitato a definire il regista una vera e propria benedizione per la sua vita: