Micaela Ramazzotti e Polo Virzì sono tornati insieme: crisi superata, il regista e l’attrice fanno ancora coppia

La notizia che raccontava il naufragio del matrimonio di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti era giunta inaspettata circa tre mesi fa, più precisamente agli inizi di novembre. Oggi, in maniera altrettanto inaspettata arriva la felice indiscrezione divulgata dal settimanale Diva e Donna (in edicola da mercoledì 13 febbraio). La rivista narra che il regista livornese e l’attrice romana hanno ricucito lo strappo e sono tornati a fare coppia. Dunque la burrasca sentimentale pare essere alle spalle e l’armonia ritrovata. La separazione era stata annunciata a novembre, anche se le voci del gossip hanno spifferato che i due non vivessero più insieme già da prima.

L’attrice Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì hanno ‘recuperato’ l’amore: la situazione attuale

Da quanto trapelato, a voler mettere fine al matrimonio, salvo poi ripensarci, era stata l’attrice capitolina. “La decisione di ricorrere alle vie legali sembra l’avesse presa lei. Le motivazioni sono sempre rimaste riservate e ora la notizia del riavvicinamento“, si legge sulla testata TgCom24. Paolo Virzì, 54 anni, e Micaela Ramazotti, 40, sono convolati a nozze a Livorno il 17 gennaio del 2009 (in concomitanza con il compleanno di lei). La coppia ha due figli: Jacopo, nato nel 2010, e Anna, venuta alla luce nel 2013.

Bocche cucite: gran riserbo e zero commenti da parte della coppia

Attorno alla vicenda sentimentale c’è sempre stato gran riserbo. Sia Virzì, sia la Ramazzotti non hanno mai commentato la rottura, così come non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione sull’indiscrezione che li vede di nuovo insieme e in armonia. Non resta che attendere conferme, anche se, con ogni probabilità, il rapporto è stato salvato dopo aver vissuto mesi difficili, in cui si è rischiato il naufragio senza più ritorno. Un periodo dove si è anche fatto largo un gossip riguardante Micaela. A sussurrarlo è stato il settimanale Chi, che ha fatto sapere di aver avvistato l’attrice in compagnia di Gabriele Muccino, altro regista affermato del mondo del cinema.