Micaela Ramazzotti di nuovo innamorata dopo il divorzio con Paolo Virzì? L’attrice vicina a Gabriele Muccino

È finito l’amore tra Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì. I due, proprio recentemente, hanno annunciato di stare divorziando e, quindi, di essere intenzionati a porre fine al loro matrimonio. Il gossip di oggi, però, non riguarda solo loro come coppia, ma coinvolge più Micaela che, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, sarebbe stata vista in compagnia di un altro uomo recentemente. Lui, però, non è una persona qualunque, ma è un personaggio molto noto nel mondo del cinema. Si tratta, nello specifico, di Gabriele Muccino che, secondo il giornale diretto da Signorini, sarebbe stato visto in compagnia di Micaela Ramazzotti recentemente.

Micaela Ramazzotti e Gabriele Muccino avvistati insieme: è nata una nuova coppia? Il gossip impazza

Micaela Ramazzotti, pur avendo annunciato solo recentemente (e a mezzo stampa) il divorzio con Paolo Virzì, pare che già dallo scorso Halloween sia vicina ad un altro uomo. Questo è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi che, come anticipato sopra, ha anche svelato il nome della persona in questione, ovvero quello di Gabriele Muccino. A tal proposito, poi, è stato anche aggiunto che “I due sono stati visti in un locale romano. Intimi, molto intimi…”. Un incontro di lavoro quello tra il regista e l’attrice o, forse, qui gatta ci cova?

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati: amore al capolinea dopo 10 anni di matrimonio

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, stando a quanto rivelato recentemente da Il Messaggero, avrebbero già avviato le pratiche della loro separazione. Dopo ben 10 anni di matrimonio, quindi, i due hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia e di voltare pagina. Le loro strade, in realtà, si sarebbero divise già diversi mesi fa ma, solo di recente, tutto è diventato ufficiale.