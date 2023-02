Mia Ceran, Nei tuoi panni chiude prima: “Mi fermo, non ce la faccio”

Mia Ceran è incinta del suo secondo figlio e ammette oggi di aver preso una decisione: godersi finalmente una pausa dal mondo della TV. Per questo motivo, programma di Rai 2 Nei tuoi panni da lei condotto chiuderà prima del previsto. La conduttrice e giornalista vuole dedicarsi al meglio a questa seconda gravidanza. Per lei è sempre stato difficile ammettere di non farcela, perché le sembrava una debolezza. Invece, ha capito quanto è importante riconoscere le proprie priorità. Un lungo messaggio quello con cui Mia Ceran svela questa sua decisione su Instagram, con una foto che la ritrae sorridente nello studio del suo show con il pancione.

La conduttrice, che ha iniziato questa edizione del programma il 17 ottobre 2022, ha rivelato che terminerà con la puntata di venerdì 3 marzo 2023. Prima di iniziare questa nuova stagione sul piccolo schermo, Mia aveva annunciato la sua seconda gravidanza, a poco più di un anno di distanza dalla nascita del suo primo figlio Bruno Romeo. Ora è arrivato per lei il momento di prendersi una pausa dal programma Nei tuoi panni su Rai 2 e dal podcast Essential. Credeva che avrebbe potuto svolgere il suo ruolo di conduttrice fino al giorno del parto e di poter ricominciare poco dopo.

Questo anche perché l’ospedale in cui la Ceran vorrebbe partorire si trova proprio vicinissimo agli studi Rai. Consapevole anche di avere “una super squadra” che lavora al suo fianco, suo marito e i nonni che le danno una mano. Ma si è resa conto che questo non basta, ha bisogno di prendersi una pausa come si deve per godersi al meglio le ultime fasi della sua gravidanza. Parole giustissime quelle di Mia, che ha imparato a dire ‘basta’:

“E invece mi fermo. Mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio. Lo ha fatto qualche settimana fa la premier neozelandese Jacinda Ardern con una modernità e un coraggio che ho trovato ammirevoli per una donna nella sua posizione: ‘non ho più benzina nel serbatoio’ quindi mi fermo, e questo non toglie nulla a quel che ho fatto fin qui. Ecco, io, nel mio piccolo, non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo”

Dietro la decisione di non lamentarsi di una donna incinta spesso c’è la paura, quella di deludere o quella di mostrarsi debole di fronte agli altri. Una paura su cui la Ceran ha avuto la meglio:

“Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela, invece ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro, e che questo non ci rende meno validi o meno affidabili. Per quasi un centinaio di puntate ho ascoltato storie di famiglie, le ho ascoltate mentre dentro di me cresceva un altro pezzo della mia famiglia; forse a volte mi sono commossa troppo presto, ma che ci volete fare, diamo la colpa agli ormoni”

A questo punto, Mia Ceran va avanti con il suo messaggio annunciando che Nei tuoi panni andrà in onda nel pomeriggio di Rai 2 sono fino al 3 marzo 2023, quando lei sarà al nono mese di gravidanza. Dopo il parto, la conduttrice ha intenzione di prendersi una bella pausa, fino al prossimo autunno. Dunque, il programma tornerà poi direttamente in onda a settembre, con una nuova stagione.

La conduttrice ci tiene a ringraziare tutte le persone che la sostengono. In particolare ringrazia così la rete che ospita Nei tuoi panni: