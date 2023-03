Mia Ceran, è nato il secondo figlio: nome scelto e omaggio toccante

By

Un altro fiocco azzurro per la nota giornalista e conduttrice, che ha avuto il primogenito Bruno Romeo nel 2021

Ancora un fiocco azzurro per Mia Ceran. La nota giornalista e conduttrice ha annunciato sui social network la nascita del suo secondo figlio, a due anni esatti da quella del primogenito Bruno Romeo. Il bambino è stato chiamato Lucio e per comunicare la lieta notizia la 36enne ha utilizzato una strofa de La sera dei miracoli, celebre canzone di Lucio Dalla del 1980.

“Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde, Si muove la città, Con le piazze e i giardini e la gente nei bar, Galleggia e se ne va, Anche senza corrente camminerà, Ma questa sera vola, Le sue vele sulle case sono mille lenzuola”, ha scritto Mia Ceran su Instagram per poi aggiungere: “Benarrivato al nostro nuovo Lucio preferito nel mondo”.

Tanti gli auguri da parte degli altri personaggi famosi: dalla moglie di Amadeus Giovanna Civitillo a Francesca Fagnani, passando per Eleonora Pedron, Justine Mattera, Jo Squillo, Natasha Stefanenko, Rossella Erra, Romina Giamminelli.

Mia Ceran ha postato sul suo account uno scatto della manina del nuovo arrivato senza però svelare ulteriori dettagli del parto. Indubbiamente mamma e bebè stanno bene. Un fan si è complimentato per la scelta del nome Lucio, breve e senza necessità di avere dei diminutivi come capita in altri casi.

Il nome Lucio deriva dal latino Lucius che vuol dire luminoso. Un tempo venivano chiamati così i bambini che nascevano alle prime luci dell’alba o in giornate luminose. Attualmente è in Italia un nome poco diffuso tra i neonati (a differenza di Tommaso, Leonardo e Francesco, tra i più gettonati degli ultimi anni).

Al momento non è chiaro se Mia Ceran abbia deciso di chiamare così il secondogenito in onore di Lucio Dalla, che ha citato nel suo post su Instagram. Sicuramente l’artista bolognese è uno dei cantanti preferiti della presentatrice.

Chi è il compagno di Mia Ceran

Da qualche tempo Mia Ceran è legata a Federico Ferrari, manager della Diesel e persona estranea al mondo dello spettacolo. Love story sbocciata dopo la relazione naufragata con il giornalista Malcom Pagani, figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti, al quale Mia è stata accanto per tanti anni. Nonostante la nascita dei due figli la Ceran e Ferrari non sono ancora convolati a nozze. Convivono a Milano.

Mia Ceran, classe 1986, è figlia di una giornalista jugoslava e di un medico tedesco. È nata in Germania ma poi ha vissuto a Miami, Belgrado, Parigi, Roma. In Italia è arrivata, per la precisione, all’età di 13 anni. La giornalista parla correttamente 5 lingue.