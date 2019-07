Mezzogiorno in famiglia cancellato, Mazza: “Scelta inspiegabile”

Mezzogiorno in famiglia è stato chiuso: anche Gianni Mazza è deluso

Continua a far discutere la chiusura di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Dopo 25 anni di messa in onda il programma è stato cancellato dai palinsesti Rai per volere del direttore di rete Carlo Freccero. In queste settimane i conduttori dell’ultima edizione del programma – Adriana Volpe e Massimiliano Ossini – non hanno nascosto la propria delusione e amarezza per la vicenda. Sentimenti che prova anche il maestro Gianni Mazza, che per tante stagioni ha allietato il pubblico nel fine settimana. In un’intervista concessa al settimanale Visto, Mazza si è detto deluso e dispiaciuto ma con un briciolo di ottimismo: il 74enne è pronto a vivere nuove esperienze professionali.

Le parole di Gianni Mazza sulla chiusura di Mezzogiorno in famiglia

“Michele Guardì ha provato in tutti i modi ad evitare che il destino del programma non fosse segnato, come in realtà sembrava ormai già due mesi prima della chiusura stagionale. Ci siamo parlati fino ad un paio di settimane fa, la delusione è comune. Io ho preso male la chiusura del programma, mi dispiace e per certi versi non me lo spiego nemmeno, ma ci può stare. Non voglio fare polemica per cercare una nuova collocazione. Voglio essere ottimista: qualcosa arriverà”, ha dichiarato Gianni Mazza.

Gianni Mazza: futuro incerto dopo Mezzogiorno in famiglia

“Io non sono arrabbiato. Non sento di aver subito un’ingiustizia per cattiveria. Il problema è che dopo tanti anni che fai un programma ti senti davvero in famiglia. La squadra di lavoro dietro le quinte è stata sempre la stessa e l’idea di non condividere più un percorso comune mi fa sentire privo di punti di riferimento. Sono sempre stato un precario, oggi ancora di più”, ha aggiunto. Come Gianni Mazza pure il futuro di Adriana Volpe è incerto: la conduttrice è rimasta senza programmi in Rai ma si parla di un probabile coinvolgimento nel Grande Fratello Vip. Diversa la posizione di Massimiliano Ossini: da settembre tornerà a condurre Linea Bianca su Rai 1.