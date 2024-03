Mew, retroscena su Amici: la scelta sugli allievi e quella di Matthew

Mew torna a parlare della sua decisione di lasciare Amici di Maria De Filippi e di quella di Matthew di seguirla. Non solo, spiega cosa accadeva nella Casetta quando aveva i suoi momenti no. Oggi Valentina Turchetto, questo il suo nome completo, si sta riprendendo abbastanza bene e per questo deve dire grazie alle persone che le stanno vicine, come rivela nella sua nuova intervista per Vanity Fair.

Ha lasciato l’amaro in bocca il suo abbandono, ma ha anche aperto un mistero. Questo è stato svelato dalla stessa cantante di Posatenebre, che nella puntata di domenica scorsa è tornata nello studio di Canale 5 come ospite dopo aver firmato con l’ex manager di Tiziana Ferro. Mew ha lasciato Amici per via della depressione che la stava schiacciando, facendola sentire inadeguata nel programma.

Oggi ha capito che la cosa più importante è parlare dei momenti bui che vive in determinate circostanze. Nel talent show di Maria De Filippi ha capito che la cosa giusta da fare era prendersi del tempo per se stessa: “Sapevo che se avessi continuato a stare ad Amici mi sarei ritrovata a un punto di non ritorno”.

A questo punto, Mew spiega perché per un po’ ha fatto finta di niente cercando di reggere all’interno del programma e la scelta presa sugli altri allievi:

“Per gli altri. Non mi sembrava giusto parlare dei miei problemi alle 20 persone che stavano con me, considerando anche che stavamo tutti vivendo un’esperienza incredibile. Se lo avessi detto c’era il rischio che gli altri fossero condizionati, e io non lo volevo”

La presenza delle telecamere sicuramente l’ha un po’ condizionata, sebbene fosse consapevole che sarebbe potuta stare male di nuovo dentro quella Scuola. Solo oggi Mew si rende conto di essere stata coraggiosa a lasciare il talent show, capendo che se fosse andata fino in onda sarebbe stato per lei difficile riprendersi. Per prendersi cura di se stessa ha deciso di andare via. Inizialmente è stata malissimo, anche perché tutto per lei procedeva bene lì.

Mew dopo Amici: la scelta di Matthew di seguirla

Non è stata scontata la decisione di Matthew di seguirla e abbandonare anche lui Amici. Una scelta che le ha dato dimostrazione del grande amore che nutre per lei:

“Per niente. È stato molto bravo, una persona mega empatica. Anche se da una parte non accetto il fatto che lui sia andato via da lì per me, dall’altra il suo è stato un gesto d’amore grandissimo che mi ha colpita molto. Sono felice perché stiamo costruendo la nostra vita insieme e perché mi sta sempre accanto come lo è stato all’interno della scuola”

Matthew ha la capacità di capirla e leggere cosa ha nel profondo. Insieme condividono la passione per la musica, cosa che fa stare bene Mew. Per lei è fondamentale e non immagina una vita senza di lei. Sulla depressione ammette che non le dispiacerebbe parlarne in futuro:

“No, perché è una tematica che mi sta troppo a cuore, senza contare che parlarne aiuta a combattere il problema. È giusto non lasciarla nella penombra ma portarla a galla per far capire alle persone che momenti del genere possono capitare, l’importante è non buttarsi giù perché c’è sempre una via di uscita”

Infine, Mew confessa che con la sua esibizione di domenica scorsa nello studio del talent show crede di aver chiuso un cerchio. Sarà felice di tornarci in futuro, in quanto considera il programma casa sua, ma non più come allieva.